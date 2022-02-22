У Щасті через нові обстріли бойовиків знову горить ТЕС (фото)

Робітники ТЕС перебувають у притулку — вони не можуть вийти через безперервні артилерійські обстріли. У місті тим часом розгортають пункти обігріву.

Внаслідок обстрілу ТЕС у місті Щастя Луганської області, знову виникло загоряння трансформатора. Наразі місто перебуває без електропостачання, повідомляє пресслужба МВС України.

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Через обстріл окупаційних військ у місті Щастя зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури: дитячого садка та житлових будинків.

[ + – ] Пожежа на Луганській ТЕС

У місті немає опалення. Для місцевих жителів розгорнуто пункти обігріву, зокрема, у спортзалі ліцею №2 та міському будинку культури.

Станом на 18:30 через відсутність режиму "тиші", гарантій безпеки та постійних обстрілів ухвалено рішення про повернення підрозділів ДСНС.

За інформацією головного інженера Луганської ТЕС, три трансформатори другої черги розбиті, є попадання в головний щитовий пристрій, машинний зал. 40 робітників Луганської ТЕС перебувають у притулку.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок обстрілу снаряд потрапив у трансформатор Луганської ТЕС, спричинивши пожежу. У місті Щастя було частково припинено подачу електроенергії.

Деякий час рятувальники, котрі прибули на місце загоряння, не могли погасити полум'я, тому що їм перешкоджали безперервні артобстріли міста. Вогонь тим часом переходив з одного трансформатора на інший — у кожному з них міститься велика кількість індустріального масла.

Нарешті, внаслідок дій рятувальників пожежу вдалося локалізувати. Але керівник місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець сказав, що якщо обстріл сепаратистів не припиниться, то місто доведеться евакуювати.