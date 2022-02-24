"Я бы не рекомендовал ехать прямо сейчас". Геращенко обратился к тем, кто покидает Киев

Киевляне массово покидают город в страхе перед дельнейшими обстрелами.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook, что на выездах из Киева образовались многокилометровые пробки, поскольку люди уезжают из столицы, чтобы обезопасить свои семьи из-за вторжения, и рекомендовал не ехать прямо сейчас.

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По его словам, таким образом люди просто поратят много часов, стоя в заторах и нервничая.

"Пожалуйста, соблюдайтесь правила дорожного движения. Так как вероятность погибнуть на дороге в много раз больше, чем от российского вторжения", – говорится в сообщении.

Тут же Геращенко озвучил главные советы о том, что делать в случае, если произошло ДТП. Он предупредил, что если авария произошла без травм и жертв, то участникам происшествия нужно обменяться телефонами и не загораживать дорогу тем, кто хочет проехать дальше.

"Патрульная полиция не будет выезжать на выезды по оформлению ДТП без потерпевших. Просим относится к этому с пониманием. У полиции сейчас более важные дела – обеспечивать порядок на улицах городов", – подчеркнул он.

Фото: Cкриншот

Напомним, с самого утра в столице большие очереди возле АЗС, банкоматов и в магазинах.

Утром, 24 февраля, российская армия начала обстреливать украинские города, в том числе и Киев. Очевидцы сообщаю о взрывах. Киевляне, которые живут на Левом берегу, услышали залпы со стороны Борисполя, правого – со стороны Вышгорода.

Президент страны Владимир Зеленский ввел военное положение.