"Я б не рекомендував їхати прямо зараз". Геращенко звернувся до тих, хто залишає Київ

Кияни масово залишають місто у страху перед подальшими обстрілами.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook, що на виїздах з Києва утворилися багатокілометрові затори, оскільки люди їдуть зі столиці, щоб убезпечити свої сім'ї через вторгнення, і рекомендував не їхати прямо зараз.

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За його словами, таким чином люди просто втратять багато годин, стоячи у заторах і нервуючи.

"Будь ласка, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Тому що ймовірність загинути на дорозі набагато більша, ніж від російського вторгнення", — йдеться в повідомленні.

Одразу ж Геращенко озвучив головні поради про те, що робити у випадку, якщо сталася ДТП. Він попередив, що якщо аварія сталася без травм та жертв, то учасникам пригоди потрібно обмінятися телефонами та не загороджувати дорогу тим, хто хоче проїхати далі.

"Патрульна поліція не виїжджатиме на виїзди з оформлення ДТП без потерпілих. Просимо ставитися до цього з розумінням. У поліції зараз важливіші справи — забезпечувати порядок на вулицях міст", — наголосив він.

Фото: Cкриншот

Нагадаємо, з самого ранку у столиці великі черги біля АЗС, банкоматів та у магазинах.

Вранці, 24 лютого, російська армія почала обстрілювати українські міста, зокрема Київ. Очевидці повідомляють про вибухи. Кияни, які мешкають на Лівому березі, почули залпи з боку Борисполя, правого — з боку Вишгороду.

Президент країни Володимир Зеленський ввів воєнний стан.