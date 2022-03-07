В Украине создали Telegram-канал для поиска пропавших людей

В "Пошуке зниклих" публикуют данные о пропавших детях и взрослых, с которыми утрачена связь из-за вторжения РФ.

В Украине создали Telegram-канал "Пошук зниклих", в котором публикуют информацию о найденных или потерявшихся людях из-за российского вторжения, передает верифицированный Telegram-канал Ukraine Now.

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"Пошук зниклих" создан для поиска пропавших во время боевых действий России против Украины. В Telegram-канале публикуют информацию по следующим критериям:

имя и фамилия пропавшего;

год рождения;

обстоятельства, при которых пропал;

контактный номер;

фото.

Также в Telegram-канал публикует данные не только о пропавших детях, но и взрослых, с которыми также не было связи. При этом авторы канала указывают, что нужно тщательно проверять информацию из-за риска появления фейков.

[ + – ] Пример публикации в телеграм-канале

Добавим, что большое количество публикаций в Telegram-канале связаны с Волновахой и Мариуполем, которые уже несколько дней находятся на грани гуманитарной катастрофы. Вчера, 6 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал организовать гуманитарные коридоры в Мариуполе, Сумах и Харькове.

Напомним, в Госспецсвязи рассказали, как превратить свой смартфон в рацию, если нет мобильной связи.

Также сообщалось, что Россию с 11 марта могут полностью отключить от глобального интернета, оставив только российские сайты для жителей РФ.