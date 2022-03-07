В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих людей

У "Пошуку зниклих" публікують дані про зниклих дітей і дорослих, із якими втрачено зв'язок через вторгнення РФ.

В Україні створили Telegram-канал "Пошук зниклих", у якому публікують інформацію про знайдених людей, що загубилися, через російське вторгнення, передає верифікований Telegram-канал Ukraine Now.

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"Пошук зниклих" створено для пошуку зниклих під час бойових дій Росії проти України. У Telegram-каналі публікують інформацію за такими критеріями:

ім'я та прізвище зниклого;

рік народження;

обставини, за яких зник;

контактний номер;

фото.

Також у Telegram-канал публікує дані не лише про зниклих дітей, а й дорослих, із якими також не було зв'язку. При цьому автори каналу вказують, що потрібно ретельно перевіряти інформацію через ризик появи фейків.

[ + – ] Приклад публікації в телеграм-каналі

Додамо, що велика кількість публікацій у Telegram-каналі пов'язана з Волновахою та Маріуполем, які вже кілька днів перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Учора, 6 березня, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав організувати гуманітарні коридори в Маріуполі, Сумах і Харкові.

Нагадаємо, у Держспецзв'язку розповіли, як перетворити свій смартфон на рацію, якщо немає мобільного зв'язку.

Також повідомлялося, що Росію з 11 березня можуть повністю відключити від глобального інтернету, залишивши лише російські сайти для мешканців РФ.