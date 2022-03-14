Украинские полярники проведут для детей прямые эфиры с Южного полюса (фото)

Участники экспедиции хотят таким образом поддержать маленьких жителей Украины во время войны.

Украинские полярники организуют прямой эфир со станции "Академик Вернадский" в Антарктике для детей, чтобы поддержать их во время войны на территории Украины. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

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"В это сложное время мы очень хотим поддержать всех украинских детей, вынужденных видеть и переживать ужасы войны. Поэтому наши полярники со станции "Академик Вернадский" проведут для малышей ряд открытых онлайн встреч", — говорится в публикации.

Представители миссии уточнили, что во время прямых эфиров участники экспедиции расскажут украинским детям о жизни и работе на Южном полюсе, а также могут показать им пингвинов, населяющих континент. Онлайн-встречи будут проводиться в ZOOM со вторника, 15 марта, до субботы, 19 марта, с 14:00 до 15:00, однако записаться на них уже нельзя, так как центр получил слишком много заявок.

"О новых датах включений со станции будем обязательно сообщать на нашей странице", — заявили на "Вернадском".

[ + – ] Пост пресс-службы станции "Академик Вернадский"

Напомним, 6 марта, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, украинские полярники отправились в Антарктиду, чтобы не прерывать экспедицию.

Тем временем в Украине идет 19-й день полномасштабной войны. Фокус разбирался, какая ситуация на фронте по состоянию на 14 марта.