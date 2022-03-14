Українські полярники проведуть для дітей прямі ефіри з Південного полюса (фото)

Учасники експедиції хочуть у такий спосіб підтримати маленьких мешканців України під час війни.

Українські полярники організують прямий ефір зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиці для дітей, щоб підтримати їх під час війни на території України. Про це у понеділок, 14 березня, повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

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"У цей складний час ми дуже хочемо підтримати всіх українських дітей, змушених бачити та переживати жахи війни. Тому наші полярники зі станції "Академік Вернадський" проведуть для малюків низку відкритих онлайн зустрічей", — йдеться у публікації.

Представники місії уточнили, що під час прямих ефірів учасники експедиції розкажуть українським дітям про життя та роботу на Південному полюсі, а також можуть показати їм пінгвінів, які населяють континент. Онлайн-зустрічі будуть проводитись у ZOOM із вівторка, 15 березня, до суботи, 19 березня, з 14:00 до 15:00, проте записатися на них вже не можна, оскільки центр отримав надто багато заявок.

"Про нові дати включень зі станції обов'язково повідомлятимемо на нашій сторінці", — заявили на "Вернадському".

[ + – ] Допис пресслужби станції "Академік Вернадський"

Нагадаємо, 6 березня, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ в Україну, українські полярники вирушили до Антарктиди, щоб не переривати експедицію.

Тим часом в Україні триває 19 день повномасштабної війни. Фокус розбирався, яка ситуація на фронті станом на 14 березня.