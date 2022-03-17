Живые взрослые и дети выходят из бомбоубежища под драмтеатром в Мариуполе, – Денисова

Здание театра выдержало удар сверхмощной авиабомбы армии врага и защитило людей. Омбудсмен Украины назвала действие военных РФ актом геноцида и страшным преступлением против человечности.

В Мариуполе начали освобождать людей из-под завалов драматического театра, который 17 марта разбомбила армия РФ. Об этом написала в Facebook Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Здание театра выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило людей, которые прятались в бомбоубежище. Спасатели продолжают разблокировку подвального помещения, отметила она.

Из бомбоубежища выходят живые взрослые и дети, информации о погибших или раненых пока нет.

"Авиаудар по зданию, которое со всех сторон было отмечено надписью "дети", является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для рашистских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", – заключила омбудсмен.

[ + – ] Драмтеатр в Мариуполе разрушен

Украинский политик и бизнесмен Сергей Тарута также писал, что бомбоубежище под драматическим театром выдержало авиаудар врага.

Война в Украине — обстановка в Мариуполе

Военные РФ 16 марта сбросили на здание драмтеатра в Мариуполе мощную авиабомбу На спутниковом снимке, который сделала американская компания Maxar Technologies, была видна надпись "ДЕТИ" на земле спереди и сзади здания.

[ + – ] Здание драмтеатра в Мариуполе

Военные РФ знала, что в здании прячутся дети, но это не остановило их. В момент бомбардировки в бомбоубежище были около 1,5 тысяч человек.

Оккупанты 16 марта нанесли удар по бассейному комплексу "Нептун" в Мариуполе, где прятались беременные женщины и дети.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов говорил, что город разрушен российской армией на 90%, в нем почти не осталось целых зданий. Только 15 марта авиация РФ сбросила на Мариуполь почти 100 бомб.