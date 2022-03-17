Живі дорослі та діти виходять із бомбосховища під драмтеатром у Маріуполі, – Денісова

Будівля театру витримала удар надпотужної авіабомби армії ворога та захистила людей. Омбудсмен України назвала дію військових РФ актом геноциду та страшним злочином проти людяності.

У Маріуполі почали звільняти людей із-під завалів драматичного театру, який 17 березня розбомбила армія РФ. Про це написала у Facebook омбудсмен України Людмила Денісова.

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Будівля театру витримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила людей, які ховалися в бомбосховищі. Рятувальники продовжують розблокування підвального приміщення, наголосила вона.

Із бомбосховища виходять живі дорослі та діти, інформації про загиблих чи поранених поки що немає.

"Авіаудар по будівлі, яка з усіх боків була відзначена написом "діти", є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ і керівництва держави-терориста буде невідворотним і жорстоким", — підсумувала омбудсмен.

[ + – ] Драмтеатр у Маріуполі зруйновано

Український політик і бізнесмен Сергій Тарута також писав, що бомбосховища під драматичним театром витримало авіаудар ворога.

Війна в Україні – обстановка в Маріуполі

Військові РФ 16 березня скинули на будівлю драмтеатру в Маріуполі потужну авіабомбу На супутниковому знімку, який зробила американська компанія Maxar Technologies, було видно напис "ДІТИ" на землі спереду та позаду будівлі.

[ + – ] Будівля драмтеатру в Маріуполі

Військові РФ знали, що в будівлі ховаються діти, але це не зупинило їх. У момент бомбардування в бомбосховищі було близько 1,5 тисячі людей.

Окупанти 16 березня завдали удару по басейнному комплексу "Нептун" у Маріуполі, де ховалися вагітні жінки та діти.

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов говорив, що місто зруйноване російською армією на 90%, у ньому майже не залишилося цілих будівель. Лише 15 березня авіація РФ скинула на Маріуполь майже 100 бомб.