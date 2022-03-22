Власти Борисполя призвали жителей покинуть город (видео)

По словам мэра Владимира Борисенко, вокруг населенного пункта идут бои и оставаться там нет необходимости.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал мирных жителей покинуть город, бои против российских войск идут уже вокруг населенного пункта. Об этом чиновник сообщил в ходе прямого эфира в понедельник, 21 марта.

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"Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше мирного населения остается в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Насущной потребности находиться сейчас в городе нет. Бои идут вокруг. Я обращаюсь к мирному населению, будьте разумными, обратитесь в колл-центр и по возможности покиньте город", — сказал Борисенко.

Также он назвал номер колл-центра, куда жители Борисполя и близлежащих населенных пунктов могут обратиться по вопросам эвакуации: 050 656 73 17.

22 марта заместитель городского головы Виталий Горкун сообщил, что активизировались бои на севере Киевской области.

"Мы очень просим, (близлежащие) села и город Борисполь потихоньку организованно выдвигаться в места, где будет значительно безопаснее… Чтобы в случае прорыва, в чем я сомневаюсь… Сразу завтра после завершения комендантского часа (продлится до 07:00 23 марта — ред.) обращаться к (местным властям), чтобы организованно покинуть город", — сказал чиновник.

Напомним, недавно украинские военные выбили российские войска из поселка Макаров Киевской области.

Также Фокус писал о том, как российские солдаты заживо сожгли лошадей в конюшне под Киевом.