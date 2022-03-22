Влада Борисполя закликала мешканців залишити місто (відео)

За словами мера Володимира Борисенка, навколо населеного пункту точаться бої, і залишатися там немає потреби.

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мирних жителів залишити місто, бої проти російських військ точаться вже довкола населеного пункту. Про це чиновник повідомив під час прямого ефіру в понеділок, 21 березня.

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"Як показує практика тих міст, де йдуть бої, чим менше мирного населення залишається в місті, тим легше працювати Збройним силам. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої йдуть навколо. Я звертаюся до мирного населення, будьте розумними, зверніться в колл-центр і за можливості покиньте місто”, — сказав Борисенко.

Також він назвав номер колл-центру, куди мешканці Борисполя та прилеглих населених пунктів можуть звернутися з питань евакуації: 050 656 73 17.

22 березня заступник міського голови Віталій Горкун повідомив, що активізувалися бої на півночі Київської області.

"Ми дуже просимо, (найближчі) села та місто Бориспіль потихеньку організовано висуватись у місця, де буде значно безпечніше… Щоб у разі прориву, в чому я сумніваюся… Одразу завтра після завершення комендантської години (триватиме до 07:00 23 березня – ред.) звертатися до (місцевої влади), щоб організовано залишити місто", — сказав чиновник.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вибили російські війська із селища Макарів Київської області.

Також Фокус писав про те, як російські солдати живцем спалили коней у стайні під Києвом.