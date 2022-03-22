Ровенскую АЭС россиянам никто не отдаст, мы готовы защищаться, — директор станции

Павел Павлишин заверил, что борьба за объект будет вестись даже в случае угрозы глобальной атомной катастрофы.

Директор Ровенской атомной электростанции Павел Павлишин заверил, что объект не будет сдан российским силам даже под угрозой глобальной ядерной катастрофы, а работники продолжат оставаться на своих рабочих местах, несмотря на большие риски для их жизни. Об этом он заявил в интервью корреспонденту France 24.

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По словам Павлишина, на данный момент существует множество различных потенциальных сценариев, по одному из которых российская агрессия может привести к катастрофе, сравнимой с аварией на Чернобыльской АЭС или станции в Фукусиме. В то же время существует "очень большой риск" того, что войска РФ намеренно или случайно повредят украинские атомные станции.

Отвечая на вопрос о том, какие будут действия руководства Ровенской АЭС в случае нападения российских сил, Павлишин ответил: "Я хочу, чтобы было абсолютно ясно, что отказ от станции не вариант. Какой бы ни была угроза нам и всему миру, ни при каких обстоятельствах, какой бы серьезной ни была чрезвычайная ситуация — никто не покинет электростанцию. Это абсолютно точно, вы должны понять это".

Далее журналист спросил, означает ли это, что сотрудники станции будут сражаться за нее, "даже если это будет означать риск столкнуться с ядерной катастрофой".

"Мы не сдадим станцию… Почему мы должны? Это наша электростанция, это наши люди, наш персонал, почему мы должны что-то отдавать? Поэтому мы готовы бороться, готовы защищаться, мы будем защищать электростанцию, и никто ее не сдаст… (Если будет риск ядерной аварии и все погибнут), что ж, тогда мы умрем. Но электростанцию никто не отдаст", — добавил Павлишин.

В ходе интервью журналист признался, что у него возникло ощущение, что "мы все скоро умрем".

"Я так не думаю. Мы не думаем об этом. Я надеюсь, что все будет хорошо и война закончится, и тогда у нас будет много работы по восстановлению этой страны. Вся моя семья в этом городе, и мы не убегаем, не эмигрируем", — ответил на это Павлишин.

Напомним, 14 марта стало известно, что Вооруженные силы России начали подрывать часть боеприпасов рядом с захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

Перед этим, 12 марта, сотрудникам ЗАЭС сообщили, что станция находится во владении российской государственной компании "Росатом". Об этом работникам заявили люди, которые представились чиновниками "военно-гражданской администрации".