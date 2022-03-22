Рівненську АЕС росіянам ніхто не віддасть, ми готові боронитися, — директор станції

Павло Павлишин запевнив, що боротьба за об'єкт буде вестися навіть у разі загрози глобальної атомної катастрофи.

Директор Рівненської атомної електростанції Павло Павлишин запевнив, що об'єкт не буде зданий російським силам навіть під загрозою глобальної ядерної катастрофи, а працівники залишаться на своїх робочих місцях, незважаючи на великі ризики для їхнього життя. Про це він заявив в інтерв'ю кореспондентові France 24.

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За словами Павлишина, наразі існує безліч різних потенційних сценаріїв, за одним з яких російська агресія може призвести до катастрофи, яка є порівнянною з аварією на Чорнобильській АЕС або станції у Фукусімі. Водночас існує "дуже великий ризик" того, що війська РФ навмисно чи випадково зашкодять українській атомній станції.

Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії керівництва Рівненської АЕС у разі нападу російських сил, Павлишин відповів: "Я хочу, щоб було абсолютно зрозуміло, що відмова від станції не варіант. Якою б не була загроза нам і всьому світу, ні за яких обставин, якою б серйозною не була надзвичайна ситуація — ніхто не залишить електростанцію. Це абсолютно точно, ви повинні зрозуміти це".

Далі журналіст запитав, чи це означає, що співробітники станції будуть боротися за неї, "навіть якщо це означатиме ризик зіткнутися з ядерною катастрофою".

"Ми не здамо станцію... Чому ми повинні? Це наша електростанція, це наші люди, наш персонал, чому ми повинні щось віддавати? Тому ми готові боротися, готові захищатися, ми захищатимемо електростанцію, і ніхто її не здасть... (Якщо буде ризик ядерної аварії і всі загинуть), що ж, тоді ми помремо. Але електростанцію ніхто не віддасть", — додав Павлишин.

Під час інтерв'ю журналіст зізнався, що в нього виникло відчуття, що "ми скоро помремо".

"Я так не думаю. Ми не думаємо про це. Я сподіваюся, що все буде добре і війна закінчиться, і тоді ми матимемо багато роботи з відновлення цієї країни. Уся моя сім'я в цьому місті, і ми не тікаємо, не емігруємо" — відповів на це Павлишин.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що Збройні сили Росії почали підривати частину боєприпасів поряд із захопленою ними Запорізькою АЕС в Енергодарі.

Перед цим, 12 березня, співробітники ЗАЕС повідомили, що станція перебуває у володінні російської державної компанії "Росатом". Про це працівникам заявили люди, які представилися чиновниками "військово-цивільної адміністрації".