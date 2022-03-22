В Киеве возобновляют плановые госпитализации и операции в условиях военного положения

Как сообщают в КГГА, хирургическое вмешательство будут проводить, если оно может предотвратить тяжелые последствия для здоровья пациента.

В Киеве в условиях военного положения возобновляют проведение плановых операций. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По словам столичных властей, плановые операции будут проводить, если они позволяют предотвратить тяжелые последствия для здоровья пациента. В КГГА также заверили, что гражданам не планируют отказывать в необходимых госпитализациях.

Соответствующие изменения были внесены Приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта в документ, который на время особового правового режима запрещал проводить плановые операции.

"Например, это офтальмологические операции, в том числе замены хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Людям "болит" сегодня и каждый день они страдают все больше. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы сохранения здоровья и дальнейшую полноценную жизнь. Поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных кроватей и свободных рук врачей это позволяет", — прокомментировала изменения в законодательстве директор столичного Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

По ее словам, граждане, которые нуждаются в госпитализации, могут обратиться к своим семейным врачам или профильным специалистам районного Консультативно-диагностического центра. Медик оценит состояние пациента и, при необходимости, сделает направление на пребывание в стационаре. Гинзбург также заверила, что расходные материалы для ряда хирургических вмешательств являются бесплатными для жителей Киева.

"До всех руководителей доведена информация о безотказности в плановых госпитализациях по неотложным показаниям. Поэтому обращайтесь к врачам и определяйтесь по поводу целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки", — подытожила директор Департамента здравоохранения Киева.

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