У Києві відновлюють планові госпіталізації та операції в умовах воєнного стану

Як повідомляють у КМДА, хірургічне втручання проводитимуть, якщо воно може запобігти важким наслідкам для здоров'я пацієнта.

У Києві в умовах воєнного стану відновлюють проведення планових операцій. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За словами столичної влади, планові операції проводитимуть, якщо вони дозволяють запобігти важким наслідкам для здоров'я пацієнта. У КМДА також запевнили, що громадянам не планують відмовляти в необхідних госпіталізаціях.

Відповідні зміни внесли Наказом МОЗ України №507 від 20 березня в документ, який на час особового правового режиму забороняв проводити планові операції.

"Наприклад, це офтальмологічні операції, зокрема заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Людям "болить" сьогодні й щодня вони страждають все більше. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси збереження здоров'я та подальше повноцінне життя. Тому треба зробити, якщо наявність вільних ліжок та вільних рук лікарів це дозволяє", — прокоментувала зміни в законодавстві директорка столичного Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург.

За її словами, громадяни, які потребують госпіталізації, можуть звернутися до своїх сімейних лікарів чи профільних фахівців районного Консультативно-діагностичного центру. Медик оцінить стан пацієнта і, за необхідності, зробить направлення на перебування в стаціонарі. Гінзбург також запевнила, що витратні матеріали для низки хірургічних втручань є безплатними для мешканців Києва.

"До всіх керівників доведено інформацію про безвідмовність у планових госпіталізаціях за невідкладними показаннями. Тому звертайтеся до лікарів та визначайтеся щодо доцільності проведення операцій або можливості їх відстрочення", — підсумувала директор Департаменту охорони здоров'я Києва.

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