Пожары на Чернобыльской АЭС: в Киеве превышена концентрация цезия

Увеличение концентрации металлических частиц специалисты МАГАТЭ выявили на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля.

Специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) зарегистрировали увеличение концентрации цезия в воздухе над Киевом. Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

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"В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС возникают пожары. В настоящее время замеры радиации не проводятся. Небольшое увеличение концентрации цезия в воздухе обнаружено в Киеве и на двух площадках АЭС к западу от Чернобыля", – констатировали эксперты.

Серьезных радиологических проблем увеличение концентрации цезия не представляет, отметили в организации.

[ + – ] Зз-за пожаров в Чернобыльской зоне ухудшаются радиационные показатели Фото: 24 Канал

Фокус уже рассказывал о том, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне ухудшаются радиационные показатели. Потушить огонь не получается из-за оккупации территории российской армией.

Захватчики 23 марта разграбили и уничтожили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле. Лаборатория работала с радиационными отходами на любом этапе обращения — от кондиционирования до захоронения.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 21 марта зафиксировала ухудшение радиационного фона в зоне отчуждения. Специалисты, предупредили, что ситуация может выйти за пределы страны.

Чернобыльскую АЭС захватила армия России 24 февраля, в первый день вторжения.