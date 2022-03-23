Пожежі на Чорнобильській АЕС: у Києві перевищено концентрацію цезію

Збільшення концентрації металевих частинок фахівці МАГАТЕ виявили на двох майданчиках АЕС на захід від Чорнобиля.

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) зареєстрували збільшення концентрації цезію в повітрі над Києвом. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виникають пожежі. Наразі виміри радіації не проводяться. Невелике збільшення концентрації цезію в повітрі виявлено в Києві та на двох майданчиках АЕС на захід від Чорнобиля", – констатували експерти.

Серйозних радіологічних проблем збільшення концентрації цезію не становить, зазначили в організації.

[ + – ] Через пожежі в Чорнобильській зоні погіршуються радіаційні показники Фото: 24 Канал

Фокус уже розповідав про те, що через пожежі в Чорнобильській зоні погіршуються радіаційні показники. Загасити вогонь не виходить через окупацію території російською армією.

Загарбники 23 березня розграбували та знищили Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі. Лабораторія працювала з радіаційними відходами на будь-якому етапі звернення — від кондиціювання до поховання.

Державна інспекція ядерного регулювання України 21 березня зафіксувала погіршення радіаційного фону в зоні відчуження. Фахівці попередили, що ситуація може вийти за межі країни.

Чорнобильську АЕС захопила армія Росії 24 лютого в перший день вторгнення.