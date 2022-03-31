Россия насильственно депортировала более 400 тысяч украинцев, — Денисова
Украинcких граждан сначала помещают в фильтрационные лагеря, а после отвозят поездами в "депрессивные" регионы РФ, утверждает омбудсмен.
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Народный депутат и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина собирает доказательства предполагаемых военных преступлений России. По ее словам, с начала российско-украинской войны более 400 тыс. украинских граждан были насильственно перемещены на территорию России. Об этом сообщает информационный телеканал Euronews.
Денисова утверждает, что граждане Украины, которые оказались на временно оккупированной территории, выехали в Россию не по собственному желанию.
"Их сначала насильственно свозят в фильтрационный лагерь в Донецкой области, а потом поездами везут по территории Российской Федерации", — сказала омбудсмен.
Украинских граждан отправляют в так называемые "депрессивные" регионы, такие как, например, Сахалин, отмечает Денисова.
Денисова также обвинила Россию в том, что за все время проведения боевых действий не было организовано ни одного жизнеспособного гуманитарного коридора. В связи с этим, по ее словам, все, что происходило и происходит сегодня в Мариуполе, является геноцидом украинского народа.
Напомним, 25 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в плену у российских оккупантов находится 14 украинских градоначальников и РФ требует проведения паритетного обмена пленными. Верещук возмутилась условиями Кремля и задалась вопросом, на кого Киев будет обменивать захваченных мэров.
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