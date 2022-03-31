Россия насильственно депортировала более 400 тысяч украинцев, — Денисова

Украинcких граждан сначала помещают в фильтрационные лагеря, а после отвозят поездами в "депрессивные" регионы РФ, утверждает омбудсмен.

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Народный депутат и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина собирает доказательства предполагаемых военных преступлений России. По ее словам, с начала российско-украинской войны более 400 тыс. украинских граждан были насильственно перемещены на территорию России. Об этом сообщает информационный телеканал Euronews.

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Денисова утверждает, что граждане Украины, которые оказались на временно оккупированной территории, выехали в Россию не по собственному желанию.

"Их сначала насильственно свозят в фильтрационный лагерь в Донецкой области, а потом поездами везут по территории Российской Федерации", — сказала омбудсмен.

Украинских граждан отправляют в так называемые "депрессивные" регионы, такие как, например, Сахалин, отмечает Денисова.

Денисова также обвинила Россию в том, что за все время проведения боевых действий не было организовано ни одного жизнеспособного гуманитарного коридора. В связи с этим, по ее словам, все, что происходило и происходит сегодня в Мариуполе, является геноцидом украинского народа.

Напомним, 25 марта министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в плену у российских оккупантов находится 14 украинских градоначальников и РФ требует проведения паритетного обмена пленными. Верещук возмутилась условиями Кремля и задалась вопросом, на кого Киев будет обменивать захваченных мэров.

Россия планирует провести в Херсоне "референдум" по донбасскому сценарию для того, чтобы создать квазигосударственное образование "ХНР". Для этого руководство РФ планирует задействовать сотрудников ФСБ.

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