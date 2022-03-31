Росія насильно депортувала понад 400 тисяч українців, — Денісова

Українських громадян спочатку поміщають у фільтраційні табори, а потім відвозять потягами до "депресивних" регіонів РФ, стверджує омбудсмен.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Народна депутатка та уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна збирає докази ймовірних воєнних злочинів Росії. За її словами, з початку російсько-української війни понад 400 тис. українських громадян насильно перемістили на територію Росії. Про це повідомляє інформаційний телеканал Euronews.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Денісова стверджує, що громадяни України, які опинилися на тимчасово окупованій території, виїхали до Росії не за власним бажанням.

"Їх спочатку насильно привозять до фільтраційного табору в Донецькій області, а потім потягами везуть на територію Російської Федерації", — сказала омбудсмен.

Українських громадян відправляють до так званих "депресивних" регіонів, таких як, наприклад, Сахалін, зазначає Денісова.

Денісова також звинуватила Росію, що за весь час проведення бойових дій не організували жодного життєздатного гуманітарного коридору. Через це, за її словами, все, що відбувалося і відбувається сьогодні в Маріуполі, є геноцидом українського народу.

Нагадаємо, 25 березня міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що під російською окупацією перебувають 14 українських градоначальників, і РФ вимагає проведення паритетного обміну полоненими. Верещук обурилася умовами Кремля і запитала, на кого Київ обмінюватиме захоплених мерів.

Росія планує провести в Херсоні "референдум" за донбаським сценарієм для того, щоб створити квазідержавне утворення "ХНР". Для цього керівництво РФ планує залучити працівників ФСБ.

Важливо