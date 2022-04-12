Две тысячи гривен за диверсию. Украинца подозревают в пособничестве врагу

Житель Николаевской области вел разведку в интересах российских военных с помощью дрона

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Правоохранительные органы задержали жителя Николаевского района, которого подозревают в пособничестве в подготовке диверсии, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, мужчина получил задание от представителей спецслужб РФ и с сентября по ноябрь 2021 года собирал сведения об участках береговой линии Березанского лимана в районе Очаковской объединенной громады Николаевского района. Полученную информацию собирались использовать для подготовки взрывов на объектах, имеющих важное хозяйственное или оборонное значение.

По данным следствия, за свои действия в ноябре 2021 года подозреваемый получил 12 тыс. грн. На эти деньги он приобрел квадрокоптер, с помощью которого снимал наиболее благоприятные места для десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ и подготовки схронов для их боеприпасов. С декабря 2021 года по январь 2022 года мужчина получил от представителей спецслужб РФ еще 2 тыс. грн. За этот "гонорар" он должен был сделать видеосъемку местности, на которой можно было бы разместить тайники с боеприпасами. Их планировалось использовать для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман.

В пресс-службе отметили, что россияне, используя видеоматериал, соорудили по меньшей мере один тайник, в котором спрятали 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 взрывателя к противотанковым минам. Все боеприпасы изъяты в ходе спецоперации. Мероприятия по разоблачению пособника диверсантов были проведены совместно со следователями Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Подозреваемому грозит наказание по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины: соучастие в преступлении, подготовка преступления, диверсия. Ему грозит до 15 лет заключения. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, в марте Служба безопасности Украины сообщила, что россияне могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину. По нашим данным, прорабатываются варианты совершения и других провокаций", — говорится в сообщении СБУ.

Отметим, что 9 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о возможном использовании Россией биологического оружия в Украине. По ее словам, Москва запускает фейки о создании Киевом химического оружия для оправдания своей дальнейшей агрессии против украинцев.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс также обеспокоена тем, что Россия может применить химическое оружие против Украины. По ее словам, использование того вида вооружения станет фатальной ошибкой для Москвы.