Дві тисячі гривень за диверсію. Українця підозрюють у пособництві ворогові

Житель Миколаївської області вів розвідку на користь російських військових за допомогою дрону

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Правоохоронні органи затримали мешканця Миколаївського району, якого підозрюють у пособництві в підготовці диверсії, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, чоловік отримав завдання від представників спецслужб РФ і з вересня по листопад 2021 року збирав відомості про ділянки берегової лінії Березанського лиману в районі Очаківської громади Миколаївського району. Отриману інформацію мали на меті використовувати для підготовки вибухів на об'єктах, що мають важливе господарське чи оборонне значення.

За даними слідства, за свої дії в листопаді 2021 року підозрюваний отримав 12 тис. грн. На ці гроші він придбав квадрокоптер, за допомогою якого знімав найсприятливіші місця для десантування диверсійно-розвідувальних груп РФ та підготовки схованок для їхніх боєприпасів. З грудня 2021 року до січня 2022 року чоловік отримав від представників спецслужб РФ ще 2 тис. грн. За цей "гонорар" він мав зробити відеозйомку місцевості, де можна було б розмістити схованки з боєприпасами. Їх планували використовувати для підриву мосту зі шлюзом на греблі через Березанський лиман.

У пресслужбі зазначили, що росіяни, використовуючи відеоматеріал, спорудили щонайменше одну схованку, в якій сховали 8 протитанкових мін, 11 тротилових шашок та 2 підривники до протитанкових мін. Усі боєприпаси вилучено під час спецоперації. Заходи для викриття посібника диверсантів проведено спільно зі слідчими Служби безпеки України в Миколаївській області.

Підозрюваному загрожує покарання за декількома статтями Кримінального Кодексу України: співучасть у злочині, підготовка злочину, диверсія. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, в березні Служба безпеки України повідомила, що росіяни можуть готувати диверсії на складах аміаку в Харківській області з метою дискредитації ЗСУ. "Держава-терорист створює фейки, щоб виправдати свої звірства та звинуватити в них Україну. За нашими даними, опрацьовують варіанти скоєння й інших провокацій", — йдеться в повідомленні СБУ.

Зазначимо, що 9 березня прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила про можливе використання Росією біологічної зброї в Україні. За її словами, Москва запускає фейки про створення Києвом хімічної зброї для виправдання своєї подальшої агресії проти українців.

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс також стурбована тим, що Росія може застосувати хімічну зброю проти України. За її словами, використання цього виду озброєння стане фатальною помилкою для Москви.