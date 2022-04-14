МОН пересмотрит необходимость изучения творчества российских писателей в школах Украины

Глава ведомства Сергей Шкарлет сообщил, что оценку целесообразности присутствия произведений российских авторов в школьной программе даст специальная рабочая группа.

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Министерство образования Украины пересмотрит список произведений российских писателей, которые на данный момент изучаются в рамках общеобразовательного школьного курса "Зарубежная литература" на фоне полномасштабного вторжения РФ. Об этом в эфире общенационального телемарафона в четверг, 14 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

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Министр констатировал, что на данный момент, из-за агрессии со стороны РФ, какой-либо "российский нарратив" вызывает внутреннее возмущение и агрессию, так как война, развязанная российским государством, привела к гибели многих людей. Поэтому на прошлой неделе Минобразования собрало рабочую группу для оценки "необходимости присутствия произведений российских авторов" в курсе "Зарубежная литература".

"Ну, опять же… Возвращаясь к Гейне, Шиллера, все-таки они же не пропагандировали нацистские какие-то решения. У нас есть Николай Васильевич Гоголь… Очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до этого времени были рекомендованы в курсе "Зарубежная литература" и очень критически отнесемся к содержанию этого предмета, даже по отдельным произведениям", — заверил Шкарлет.

Тем временем, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские военные изымают и уничтожают украинскую литературу, а также учебники истории в библиотеках на временно оккупированных территориях.

Также мы сообщали, что войска государства-агрессора в подконтрольном им Мелитополе Запорожской области принуждали школьных преподавателей начать с 1 апреля учебный процесс на русском языке.