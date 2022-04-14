МОН перегляне необхідність вивчення творчості російських письменників у школах України

Глава відомства Сергій Шкарлет повідомив, що оцінку доцільності присутності творів російських авторів у шкільній програмі надасть спеціальна робоча група.

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Міністерство освіти України перегляне список творів російських письменників, які зараз вивчаються в межах загальноосвітнього шкільного курсу "Зарубіжна література" на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону у четвер, 14 квітня, повідомив голова відомства Сергій Шкарлет.

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Міністр констатував, що наразі через агресію з боку РФ будь-який "російський наратив" викликає внутрішнє обурення та агресію, оскільки війна, розв'язана російською державою, призвела до загибелі багатьох людей. Тому минулого тижня Міносвіти зібрало робочу групу для оцінки "необхідності присутності творів російських авторів" у курсі "Зарубіжна література".

"Ну, знову ж таки... Повертаючись до Гейне, Шиллера, все-таки вони ж не пропагували нацистські якісь рішення. У нас є Микола Васильович Гоголь... Дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього часу були рекомендовані в курсі "Зарубіжна література" і дуже критично поставимося до змісту цього предмета, навіть за окремими творами", — запевнив Шкарлет.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські військові вилучають та знищують українську літературу, а також підручники історії у бібліотеках на тимчасово окупованих територіях.

Також ми повідомляли, що війська держави-агресора у підконтрольному їм Мелітополі Запорізької області змушували шкільних викладачів розпочати з 1 квітня навчальний процес російською мовою.