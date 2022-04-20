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В Ирпене обнаружили мощную бомбу, жителей микрорайона СМУ просят срочно перейти в центр города

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Фото: Скриншот | В Ирпене обнаружена мощная бомба (иллюстративное фото)

По словам местных властей, найденный в районе военного госпиталя снаряд будут обезвреживать около 16:00.

В городе Ирпень Киевской области, освобожденном от российских войск, обнаружена мощная авиационная бомба в районе военного госпиталя. Специалисты будут ее обезвреживать около 16:00, в связи с этим людей, которые находятся в районе СМУ просят немедленно пройти в центр города. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр города Александр Маркушин.

По словам главы города, сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль "Муниципальной варты" с громкоговорителем и оповещать жителей о необходимости покинуть район СМУ в направлении центра. Маркушин добавил, что бомба, найденная возле госпиталя, "очень мощная" и "увезти ее невозможно", поэтому обезвреживать ее придется на месте.

"Прошу не игнорировать этот призыв. Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!" — написал мэр.

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Тем временем глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям Ирпеня, покинувшим город, что возвращаться домой пока рано — на данный момент продолжается работа над разминированием и уборкой территории. Также чиновник отметил, что в результате российской военной агрессии без квартир остались 2 тысячи семей.

Напомним, 11 апреля в Офисе президента сообщили, что в селе Романовка заработал временный насыпной мост через реку Ирпень, что позволило соединить Киев с городами Ирпень, Буча, Гостомель и Ворзель.

Ранее мы писали, что за время войны в Украине были уничтожены десятки тысяч километров дорог, а также сотни мостов и развязок