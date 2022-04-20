В Ирпене обнаружили мощную бомбу, жителей микрорайона СМУ просят срочно перейти в центр города

По словам местных властей, найденный в районе военного госпиталя снаряд будут обезвреживать около 16:00.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В городе Ирпень Киевской области, освобожденном от российских войск, обнаружена мощная авиационная бомба в районе военного госпиталя. Специалисты будут ее обезвреживать около 16:00, в связи с этим людей, которые находятся в районе СМУ просят немедленно пройти в центр города. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр города Александр Маркушин.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам главы города, сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль "Муниципальной варты" с громкоговорителем и оповещать жителей о необходимости покинуть район СМУ в направлении центра. Маркушин добавил, что бомба, найденная возле госпиталя, "очень мощная" и "увезти ее невозможно", поэтому обезвреживать ее придется на месте.

"Прошу не игнорировать этот призыв. Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!" — написал мэр.

Тем временем глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям Ирпеня, покинувшим город, что возвращаться домой пока рано — на данный момент продолжается работа над разминированием и уборкой территории. Также чиновник отметил, что в результате российской военной агрессии без квартир остались 2 тысячи семей.

Напомним, 11 апреля в Офисе президента сообщили, что в селе Романовка заработал временный насыпной мост через реку Ирпень, что позволило соединить Киев с городами Ирпень, Буча, Гостомель и Ворзель.

Ранее мы писали, что за время войны в Украине были уничтожены десятки тысяч километров дорог, а также сотни мостов и развязок