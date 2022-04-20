В Ірпені виявили потужну бомбу, мешканців мікрорайону СМУ просять терміново перейти до центру міста

За словами місцевої влади, знайдений у районі військового шпиталю снаряд знешкоджуватимуть приблизно о 16:00.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У місті Ірпінь Київської області, звільненому від російських військ, виявлено потужну авіаційну бомбу в районі військового госпіталю. Фахівці її знешкоджуватимуть приблизно о 16:00, у зв'язку з цим людей, які знаходяться в районі СМУ, просять негайно пройти в центр міста. Про це написав у своєму телеграм-каналі мер міста Олександр Маркушин.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами голови міста, зараз мікрорайоном проїжджатиме автомобіль "Муніципальної варти" з гучномовцем і сповіщатиме мешканців про необхідність покинути район СМУ в напрямку центру. Маркушин додав, що бомба, знайдена біля шпиталю, "дуже потужна" та "повезти її неможливо", тому знешкоджувати її доведеться на місці.

"Прошу не ігнорувати цей заклик. Передайте інформацію рідним і близьким з Ірпеня!" — написав мер.

Тим часом голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив мешканців Ірпеня, які залишили місто, що повертатися додому поки що рано — наразі триває робота над розмінуванням і прибиранням території. Також чиновник зазначив, що внаслідок російської воєнної агресії без квартир залишилося 2 тисячі сімей.

Нагадаємо, 11 квітня в Офісі президента повідомили, що у селі Романівка запрацював тимчасовий насипний міст через річку Ірпінь, що дозволило з'єднати Київ із містами Ірпінь, Буча, Гостомель і Ворзель.

Раніше ми писали, що за час війни в Україні було знищено десятки тисяч кілометрів доріг, а також сотні мостів і розв'язок.