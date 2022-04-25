В Бородянке на Пасху украли архив документов БТИ, — нардеп (видео)

Как рассказала журналистам нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, исчезнувший архив БТИ нашли в местной школе. Однако часть бумаг могла быть утеряна.

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В Бородянке Киевской области, которая ранее была освобождена от российской оккупации, неизвестные похитили архив с документами, подтверждающими право собственности на жилье и землю в поселке. Вскоре документы были найдены в школе, однако не исключается, что часть бумаг была утеряна. Об эфире общенационального марафона в понедельник, 25 апреля, сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк.

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По словам парламентария, в ночь на Пасху, 24 апреля, в Бородянке "вынесли весь архив" Бюро технической инвентаризации (БТИ).

"Важный вопрос, которому сейчас не уделяется внимание это охрана архивов БТИ. Потому что люди, которые уехали, они возвращаются, у них нет справок о своей собственности, о своих земельных участках, о своих домах. Эти все вещи хранятся в БТИ", — сказала Василевская-Смаглюк.

Нардеп добавила, что архив в Бородянке был найден — его отыскали в местной школе.

"Однако по пути из этого архива могли пропасть документы на право собственности на чье-то жилье. Я призываю, и я говорила об этом с главами громад, архивы, которые касаются собственности, поставить под охрану", — заявила политик.

Кто именно украл архив и расследуется ли этот инцидент правоохранителями нардеп не уточнила.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщал, что оккупанты в ходе полномасштабной войны в Украине полностью уничтожили Бородянку. В связи с этим был объявлен набор добровольцев для разбора завалов.

Ранее мы писали, что под обломками зданий в начале апреля были найдены тела более 20 мирных жителей.