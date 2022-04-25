У Бородянці на Великдень вкрали архів документів БТІ, – нардеп (відео)

Як розповіла журналістам нардеп Ольга Василевська-Смаглюк, зниклий архів БТІ знайшли у місцевій школі. Однак частина паперів могла бути втрачена.

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У Бородянці Київської області, яку раніше звільнили від російської окупації, невідомі викрали архів із документами, що підтверджують право власності на житло та землю у селищі. Незабаром документи знайшли в школі, проте не виключається, що частина паперів втрачено. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону у понеділок, 25 квітня, повідомила народна депутатка із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

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За словами парламентарки, у ніч на Великдень, 24 квітня, у Бородянці "винесли весь архів" Бюро технічної інвентаризації (БТІ).

"Важливе питання, якому зараз не приділяється увага, це охорона архівів БТІ. Тому що люди, які поїхали, вони повертаються, у них немає довідок про свою власність, про свої земельні ділянки, про свої будинки. Ці всі речі зберігаються в БТІ", — сказала Василевська-Смаглюк.

Нардеп додала, що архів у Бородянці знайшли — його відшукали у місцевій школі.

"Однак дорогою з цього архіву могли зникнути документи на право власності на чиєсь житло. Я закликаю, і я говорила про це з головами громад, архіви, що стосуються власності, поставити під охорону", — заявила політикиня.

Хто саме вкрав архів і чи цей інцидент розслідується правоохоронцями нардеп не уточнила.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомляв, що окупанти під час повномасштабної війни в Україні повністю знищили Бородянку. У зв'язку з цим оголосили набір добровольців для розбору завалів.

Раніше ми писали, що під уламками будівель на початку квітня знайшли тіла понад 20 мирних жителів.