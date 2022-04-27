Медицинский поезд-госпиталь эвакуировал первую группу раненых во Львов (фото)

Новый медпоезд для эвакуации специалисты собрали за три недели. В нем есть вагон интенсивной терапии и дюжина кислородных концентраторов.

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Новый восьмивагонный поезд-госпиталь вывез сегодня первую группу больных и раненых гражданских во Львов. 25 пострадавших пассажиров сопровождали бельгийские врачи и украинские волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

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До этого госкомпания уже передала международной общественной организации "Врачи без границ" четыре оборудованных вагона для эвакуации раненых. В рамках совместного проекта с Минздравом Украины в течение последнего месяца на медицинских поездах из "горячих точек" вывезли более 300 раненых и больных гражданских вместе с их близкими.

Для того, чтобы эвакуация травмированных украинцев проходила более качественно и безопасно, в Украине вчера запустили специальный поезд-госпиталь, состоящий из восьми оборудованных вагонов.

Как информирует "Укрзалізниця", новый медпоезд представляет собой переоборудованный рельсовый госпиталь с отдельным вагоном интенсивной терапии, аппаратом УЗИ, дюжиной кислородных концентраторов, дефибрилляторами, кардиомониторинговой системой и инфузионными помпами.

[ + – ] Медицинский поезд для эвакуации пострадавших из "горячих точек"

"Транспортировка медицинскими вагонами позволяет спасать из-под линии огня наименее мобильных больных и раненых для дальнейшего специализированного лечения в Украине и за ее пределами", — считает Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления компании.

Поезд-госпиталь специалисты собрали за три недели работы. В целом, по словам Перцовского, уже 23 старых пассажирских вагона во время войны получили новую жизнь.

Как отмечает Мари Бертон, координатор проекта медицинских поездов от организации "Врачи без границ", сначала в Украине быстро запустили более короткий медицинский поезд, чтобы организовать эвакуацию, но сейчас перешли к более технологически оснащенному составу.

Рейсы медицинских поездов не разглашаются для их безопасности.

Напомним, Елена Зеленская рассказала, куда эвакуировали сирот из Краматорска. По словам супруги президента, из города, охваченного войной, удалось вывезти 50 детей в возрасте от 4 до 16 лет — сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее Фокус писал, что в Запорожье во время ракетного обстрела выбило окна поезда "Запорожье-Львов".