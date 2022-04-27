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Украина Российско-украинская война

Медицинский поезд-госпиталь эвакуировал первую группу раненых во Львов (фото)

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Эвакуация раненого на поезде-госпитале

Новый медпоезд для эвакуации специалисты собрали за три недели. В нем есть вагон интенсивной терапии и дюжина кислородных концентраторов.

Новый восьмивагонный поезд-госпиталь вывез сегодня первую группу больных и раненых гражданских во Львов. 25 пострадавших пассажиров сопровождали бельгийские врачи и украинские волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

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Поезд-госпиталь

До этого госкомпания уже передала международной общественной организации "Врачи без границ" четыре оборудованных вагона для эвакуации раненых. В рамках совместного проекта с Минздравом Украины в течение последнего месяца на медицинских поездах из "горячих точек" вывезли более 300 раненых и больных гражданских вместе с их близкими.

Для того, чтобы эвакуация травмированных украинцев проходила более качественно и безопасно, в Украине вчера запустили специальный поезд-госпиталь, состоящий из восьми оборудованных вагонов.

Как информирует "Укрзалізниця", новый медпоезд представляет собой переоборудованный рельсовый госпиталь с отдельным вагоном интенсивной терапии, аппаратом УЗИ, дюжиной кислородных концентраторов, дефибрилляторами, кардиомониторинговой системой и инфузионными помпами.

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Медицинский поезд для эвакуации пострадавших из "горячих точек"

"Транспортировка медицинскими вагонами позволяет спасать из-под линии огня наименее мобильных больных и раненых для дальнейшего специализированного лечения в Украине и за ее пределами", — считает Александр Перцовский, руководитель пассажирского направления компании.

Поезд-госпиталь специалисты собрали за три недели работы. В целом, по словам Перцовского, уже 23 старых пассажирских вагона во время войны получили новую жизнь.

Как отмечает Мари Бертон, координатор проекта медицинских поездов от организации "Врачи без границ", сначала в Украине быстро запустили более короткий медицинский поезд, чтобы организовать эвакуацию, но сейчас перешли к более технологически оснащенному составу.

Рейсы медицинских поездов не разглашаются для их безопасности.

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Напомним, Елена Зеленская рассказала, куда эвакуировали сирот из Краматорска. По словам супруги президента, из города, охваченного войной, удалось вывезти 50 детей в возрасте от 4 до 16 лет — сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее Фокус писал, что в Запорожье во время ракетного обстрела выбило окна поезда "Запорожье-Львов".