Медичний потяг-шпиталь евакуював першу групу поранених до Львова (фото)

Новий медпотяг для евакуації фахівці зібрали за три тижні. В ньому є вагон інтенсивної терапії та дюжина кисневих концентраторів.

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Новий восьмивагонний потяг-шпиталь вивіз сьогодні першу групу хворих та поранених цивільних до Львова. 25 постраждалих пасажирів супроводжували бельгійські лікарі та українські волонтери. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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До цього держкомпанія вже передала міжнародній громадській організації "Лікарі без кордонів" чотири обладнані вагони для евакуації поранених. У межах спільного проєкту з МОЗ України протягом останнього місяця на медичних потягах із "гарячих точок" вивезли понад 300 поранених та хворих цивільних разом із їхніми близькими.

Для того, щоб евакуація травмованих українців проходила якісніше та безпечніше, в Україні вчора запустили спеціальний потяг-шпиталь, що складається з восьми обладнаних вагонів.

Як інформує "Укрзалізниця", новий медпотяг є переобладнаним рейковим госпіталем з окремим вагоном інтенсивної терапії, апаратом УЗД, дюжиною кисневих концентраторів, дефібриляторами, кардіомоніторинговою системою та інфузійними помпами.

[ + – ] Медичний потяг для евакуації постраждалих із "гарячих точок"

"Транспортування медичними вагонами дозволяє рятувати з-під лінії вогню найменш мобільних хворих та поранених для подальшого спеціалізованого лікування в Україні та за її межами", — вважає Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку компанії.

Потяг-шпиталь фахівці зібрали за три тижні роботи. Загалом, за словами Перцовського, вже 23 старі пасажирські вагони під час війни отримали нове життя.

Як зазначає Марі Бертон, координаторка проєкту медичних потягів від організації "Лікарі без кордонів", спочатку в Україні швидко запустили коротший медичний потяг, щоб організувати евакуацію, але зараз перейшли до краще технологічно оснащеного.

Рейси медичних потягів не розголошують для їхньої безпеки.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, куди евакуювали сиріт із Краматорська. За словами дружини президента, з міста, охопленого війною, вдалося вивезти 50 дітей віком від 4 до 16 років — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Раніше Фокус писав, що в Запоріжжі під час ракетного обстрілу вибило вікна потяга "Запоріжжя-Львів".