UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

В оккупированном РФ Херсоне начался масштабный пожар (видео)

2652
Херсон пожар
Фото: Скриншот | В Херсоне загорелись поля и частный сектор

По информации украинских журналистов, вспыхнувший в камышах огонь перекинулся на частный сектор. Однако спасатели контролируют ситуацию.

Во временно неподконтрольном Украине Херсоне начались масштабные пожары. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Жители города начали массово выкладывать видео, на котором видны большие столбы черного дыма. При этом, об обстрелах этой территории сообщения отсутствуют.

В соцсетях сообщают, что загорелись камыши, после чего огонь перекинулся на частный сектор. Как отмечает "Суспільне. Херсон", спасатели контролируют ситуацию и пытаются потушить пожар.

В Херсоне зафиксированы массовые пожары

Ранее стало известно, что оккупационные власти в Херсоне готовятся перевести торгово-рыночные отношения в российские рубли. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отметил, что о возвращении Херсонской области в состав Украины речь не идет, а в течение четырех месяцев гривна будет выведена из оборота. Также коллаборант пообещал не допустить водной блокады Крыма.

В ночь на 28 апреля по Херсону был нанесен ракетный удар. В городе произошла серия взрывов в районе телецентра в результате ракетного удара. После чего у местных жителей прервалась трансляция российских каналов. Местная жительница рассказала, что военные РФ приехали в один из дворов центра города, поставили установку между двумя жилыми домами. Затем она увидела вспышку и услышала взрыв. По ее словам, российские войска стреляли в сторону одного из районов Херсона, а затем сели в машины и уехали.

Также Фокус рассказывал, что мэр временно оккупированного Херсона Игорь Колыхаев считает, что российские оккупационные власти не планируют проводить в регионе псевдореферендум.