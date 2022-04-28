В окупованому РФ Херсоні розпочалася масштабна пожежа (відео)

За інформацією українських журналістів, вогонь, що спалахнув у очеретах, перекинувся на приватний сектор. Проте рятувальники контролюють ситуацію.

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У тимчасово непідконтрольному Україні Херсоні розпочалися масштабні пожежі. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах. Жителі міста почали масово викладати відео, на якому видно великі стовпи чорного диму. При цьому про обстріл цієї території повідомлення відсутні.

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У соцмережах повідомляють, що спалахнули очерети, після чого вогонь перекинувся на приватний сектор. Як зазначає "Суспільне. Херсон", рятувальники контролюють ситуацію та намагаються загасити пожежу.

[ + – ] У Херсоні зафіксовано масові пожежі

Раніше стало відомо, що окупаційна влада в Херсоні готується перевести торгово-ринкові відносини в російські рублі. Заступник голови військово-цивільної адміністрації регіону Кирило Стремоусов зазначив, що про повернення Херсонської області до складу України не йдеться, а протягом чотирьох місяців гривня буде виведена з обігу. Також колаборант пообіцяв не допустити водну блокаду Криму.

У ніч проти 28 квітня по Херсону було завдано ракетного удару. У місті сталася серія вибухів у районі телецентру внаслідок ракетного удару, після чого в місцевих жителів припинилася трансляція російських каналів. Місцева мешканка розповіла, що військові РФ приїхали в один із дворів центру міста, поставили установку між двома житловими будинками. Потім вона побачила спалах і почула вибух. За її словами, російські війська стріляли в бік одного з районів Херсона, а потім сіли в машини та поїхали.

Також Фокус розповідав, що мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв вважає, що російська окупаційна влада не планує проводити в регіоні псевдореферендум.