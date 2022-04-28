"Мы спасли Киев": Жители Демидова затопили свое село, чтобы остановить армию РФ (фото)

Около 50 из 750 домов в населенном пункте были затоплены, однако проживающие там украинцы уверены, что решение того стоило.

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Демидов Киевской области остается затопленным после того, как в ходе полномасштабной войны украинцы, пытаясь затормозить продвижение российских сил, открыли близлежащую плотину. Такой шаг помог спасти Киев от захода российских танков. Жители села уверены, что понесенные ими потери в результате подтопления того стоили. Этому посвящен материал издания New York Times.

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"Вокруг Демидова, села к северу от Киева, жители борются с последствиями сильного наводнения, которое при обычных обстоятельствах стало бы еще одним несчастьем для людей, подвергшихся нападению России. Но на этот раз это была тактическая победа", — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что украинцы намеренно затопили село вместе с огромными полями и болотами вокруг него, создав трясину, которая предотвратила прямую атаку российских войск на Киев и выиграли для украинской армии время для подготовки обороны. За это жители Демидова расплатились реками зеленой паводковой воды, которая затопила 50 из 750 домов в селе. Однако они, как утверждают журналисты, не жалуются на неудобства.

"Все это понимают, и никто ни на секунду не жалеет об этом. Мы спасли Киев!" — сказала пенсионерка Антонина Костученко, пенсионерка, чья гостиная превратилась в заплесневелое пространство с водяными разводами на высоте около 30 сантиметров по стенам.

"Демидов был затоплен, когда войска открыли близлежащую плотину, и вода хлынула в сельскую местность. В других местах Украины военные без колебаний взрывали мосты, бомбили дороги и выводили из строя железнодорожные пути и аэропорты. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение русских, направить вражеские войска в ловушки и вытеснить танковые колонны на менее благоприятную местность", — говорится в материале.

По данным министра инфраструктуры Украины, в стране на сегодня разрушено более 300 мостов, а когда российские войска попытались захватить ключевой аэропорт под Киевом, Гостомельский, в первый день вторжения, украинские силы обстреляли взлетно-посадочную полосу, чтобы на нее не смогли приземлиться российские десантники. Военные эксперты полагают, что тактика выжженной земли сыграла ключевую роль в успехе Украины в сдерживании войск государства-агрессора на севере страны.

По словам украинских чиновников и солдат, этот шаг был особенно эффективным, поскольку перед российскими бронетанковыми колоннами образовалось широкое мелководное озеро. Позже российские обстрелы повредили дамбу, что затруднило усилия по осушению территории. Вода создавала эффективный барьер для танков и загоняла десант в засады и тесные городские районы ряда соседних городов — Гостомеля, Бучи, Ирпеня. Наводнение также ограничило потенциальные пункты пересечения реки Ирпень.

"В конце концов, российские войска полдюжины раз безуспешно пытались пересечь эту реку, используя понтонный мост и проезжая через болотистую местность в неблагоприятных местах и ​​под огнем украинской артиллерии", — пишут авторы материала.

При этом наводнение помогло защитить не только Киев, но и сам Демидов — россияне патрулировали село, однако оно так и не стало линией фронта в боях и избежало участи оккупированных городов на юге Украины.

По словам главы села Александра Мельниченко, за месяц оккупации Демидова российские солдаты расстреляли шесть человек. Также обстрелами были разрушены дома и магазины. Тем не менее, населенный пункт не подвергся такому террору со стороны сил РФ, который был зафиксирован в Буче Киевской области.

В эти дни жители Демидова пытаются ликвидировать последствия наводнения.

"Пенсионерка извинилась за кучу полотенец, разбросанных по полу, когда она демонстрировала ущерб, нанесенный ее дому. "Извините, что тут так грязно". Она вздохнула, сетуя на то, что ее сад, превратившийся в неглубокий пруд, вряд ли будет засажен в этом году. Но потом она пошутила, что, возможно, попробует выращивать рис", — пишут журналисты.

Напомним, в середине марта журналисты сообщали, что возле села Демидов, в котором на тот момент находились войска РФ, уровень реки Ирпень достиг критического уровня.

В начале марта Фокус уже писал, что дамба на реке Ирпень была повреждена и существует угроза затопления близлежащих населенных пунктов. Тогда были взорваны шлюзы и повреждены конструкции дамбы, из-за чего вода из водохранилища течет в устье реки.