"Ми врятували Київ": жителі Демидова затопили своє село, щоб зупинити армію РФ (фото)

Близько 50 із 750 будинків у населеному пункті були затоплені, проте українці, які проживають там, впевнені, що рішення того коштувало.

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Демидів Київської області залишається затопленим після того, як у ході повномасштабної війни українці, намагаючись загальмувати просування російських сил, відкрили греблі. Такий крок допоміг урятувати Київ від заходу російських танків. Жителі села впевнені, що завдані ними втрати внаслідок підтоплення того варті. Цьому присвячено матеріал видання New York Times.

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"Навколо Демидова, села на північ від Києва, жителі борються з наслідками сильної повені, яка за звичайних обставин стала б ще одним нещастям для людей, які зазнали нападу Росії. Але цього разу це була тактична перемога", — йдеться в публікації.

Журналісти зазначили, що українці навмисно затопили село разом із величезними полями та болотами навколо нього, створивши трясовину, яка запобігла прямій атаці російських військ на Київ і виграла для української армії час для підготовки оборони. За це мешканці Демидова розплатилися річками зеленої паводкової води, яка затопила 50 із 750 будинків у селі. Проте, як стверджують журналісти, вони не скаржаться на незручності.

"Усі це розуміють, і ніхто ні на секунду не шкодує про це. Ми врятували Київ!" — сказала пенсіонерка Антоніна Костученко, пенсіонерка, чия вітальня перетворилася на запліснілий простір із водяними розводами на висоті близько 30 сантиметрів по стінах.

"Демидів був затоплений, коли війська відкрили довколишню греблю, і вода ринула в сільську місцевість. В інших місцях України військові без вагань підривали мости, бомбили дороги та виводили з ладу залізничні колії та аеропорти. Мета полягала в тому, щоб уповільнити просування росіян, направити ворожі війська в пастки та витіснити танкові колони на менш сприятливу місцевість", — йдеться в матеріалі.

За даними міністра інфраструктури України, в країні на сьогодні зруйновано понад 300 мостів, а коли російські війська спробували захопити ключовий аеропорт під Києвом, Гостомельський, у перший день вторгнення українські сили обстріляли злітно-посадкову смугу, щоб на неї не змогли приземлитися російські десантники. Військові експерти вважають, що тактика випаленої землі відіграла ключову роль в успіху України в стримуванні військ держави-агресора на півночі країни.

За словами українських чиновників і солдатів, цей крок був особливо ефективним, оскільки перед російськими бронетанковими колонами утворилося широке озеро. Пізніше російські обстріли пошкодили дамбу, що ускладнило зусилля щодо осушення території. Вода створювала ефективний бар'єр для танків і заганяла десант у засідки та тісні міські райони низки сусідніх міст — Гостомеля, Бучі, Ірпеня. Повінь також обмежила потенційні пункти перетину річки Ірпінь.

"Зрештою, російські війська пів дюжини разів безуспішно намагалися перетнути цю річку, використовуючи понтонний міст і проїжджаючи через болотисту місцевість у несприятливих місцях і під вогнем української артилерії", — пишуть автори матеріалу.

При цьому повінь допомогла захистити не лише Київ, а й сам Демидів — росіяни патрулювали село, проте воно так і не стало лінією фронту в боях і уникло долі окупованих міст на півдні України.

За словами голови села Олександра Мельниченка, за місяць окупації Демидова російські солдати розстріляли шістьох людей. Також обстрілами було зруйновано будинки та магазини. Тим не менш, населений пункт не зазнав такого терору з боку сил РФ, який був зафіксований у Бучі Київської області.

У ці дні мешканці Демидова намагаються ліквідувати наслідки повені.

"Пенсіонерка вибачилася за купу рушників, розкиданих по підлозі, коли вона демонструвала збитки, завдані її будинку. "Вибачте, що тут так брудно". Вона зітхнула, нарікаючи на те, що її сад, що перетворився на неглибокий став, навряд чи буде засаджений цього року. Але потім вона пожартувала, що, можливо, спробує вирощувати рис", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, в середині березня журналісти повідомляли, що біля села Демидів, у якому на той момент перебували війська РФ, рівень річки Ірпінь досяг критичного рівня.

На початку березня Фокус уже писав, що дамба на річці Ірпінь була пошкоджена, і існує загроза затоплення прилеглих населених пунктів. Тоді було підірвано шлюзи та пошкоджено конструкції дамби, через що вода з водосховища тече в гирло річки.