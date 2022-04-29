Бензин будет дорогой: в партии Зеленского рассказали, когда закончится "топливный кризис" в Украине

Дефицит бензина в сетях АЗС продлится минимум неделю, пока не поедут бензовозы из Европы. Верховная Рада, по словам нардепа Евгения Грищука, не стала повышать НДС на топливо.

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Операторы рынка Украины могут завозить топливо только из Западной Европы, остальные логистические маршруты и базы хранения уничтожены. Законтрактованный объем поставок уже есть, сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгений Грищук.

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Дефицит бензина на АЗС растянется минимум на 7 дней, пока не поедут фуры с Европы. По железной дороге доставлять топливо сложно, поскольку весь транспорт законтрактован и свободных составов нет, объяснил Грищук.

Автогаз, по его словам, достиг средней цены в 32 грн за литр и есть в наличии.

Многие АЗС требуют безналичный расчет из-за невозможности провести инкассацию, сказал Грищук.

"Много машин-инкассаторов сейчас на войне выполняют задачи по обороне страны", – пояснил депутат.

Профильный комитет Верховной Рады Украины, по словам политика, оставил НДС для топлива в размере 7%. Акциз возвращать также не будут. Грищук уверен, что Кабмину следует снять госрегулирование цен на бензин, чтобы "отпустить рынок".

"Это приведет к увеличению цены. Насколько — не знаю, но думаю, что пусть лучше будет бензин дороже, чем дефицит. Люди тратят по 2 часа в очередях", – отметил он.

Нардеп полагает, что вопрос с бензином удастся решить через неделю-полторы, но многое зависит от решения Кабмина о снятии предельной цены на топливо.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила, что топливный кризис удастся преодолеть примерно за одну неделю.

Напомним, что столичные власти призвали киевлян пересесть на общественный транспорт из-за дефицита топлива, которое будут направлять ВСУ.

Фокус ранее писал, что украинские АЗС могут остановить обслуживание розничных клиентов и будут продавать топливо только корпоративным по безналичному расчету. Директор компании "А-95" Сергей Куюн говорил, что украинцы пока могут забыть о бензине марки А-92.

Нардепы 15 марта решили снизиnm ставку налога НДС с 20% до 7% на бензин и дизельное топливо.