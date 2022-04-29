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Украина Ситуация с бензином в Украине

Бензин будет дорогой: в партии Зеленского рассказали, когда закончится "топливный кризис" в Украине

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заправки, цены на азс, дефицит топлива, топливо украина
Фото: avto.informator.ua | Киевлян просят пересесть на общественный транспорт из-за дефицита топлива

Дефицит бензина в сетях АЗС продлится минимум неделю, пока не поедут бензовозы из Европы. Верховная Рада, по словам нардепа Евгения Грищука, не стала повышать НДС на топливо.

Операторы рынка Украины могут завозить топливо только из Западной Европы, остальные логистические маршруты и базы хранения уничтожены. Законтрактованный объем поставок уже есть, сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Евгений Грищук.

Дефицит бензина на АЗС растянется минимум на 7 дней, пока не поедут фуры с Европы. По железной дороге доставлять топливо сложно, поскольку весь транспорт законтрактован и свободных составов нет, объяснил Грищук.

Автогаз, по его словам, достиг средней цены в 32 грн за литр и есть в наличии.

Многие АЗС требуют безналичный расчет из-за невозможности провести инкассацию, сказал Грищук.

"Много машин-инкассаторов сейчас на войне выполняют задачи по обороне страны", – пояснил депутат.

Профильный комитет Верховной Рады Украины, по словам политика, оставил НДС для топлива в размере 7%. Акциз возвращать также не будут. Грищук уверен, что Кабмину следует снять госрегулирование цен на бензин, чтобы "отпустить рынок".

"Это приведет к увеличению цены. Насколько — не знаю, но думаю, что пусть лучше будет бензин дороже, чем дефицит. Люди тратят по 2 часа в очередях", – отметил он.

Нардеп полагает, что вопрос с бензином удастся решить через неделю-полторы, но многое зависит от решения Кабмина о снятии предельной цены на топливо.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко говорила, что топливный кризис удастся преодолеть примерно за одну неделю.

Напомним, что столичные власти призвали киевлян пересесть на общественный транспорт из-за дефицита топлива, которое будут направлять ВСУ.

Фокус ранее писал, что украинские АЗС могут остановить обслуживание розничных клиентов и будут продавать топливо только корпоративным по безналичному расчету. Директор компании "А-95" Сергей Куюн говорил, что украинцы пока могут забыть о бензине марки А-92.

Нардепы 15 марта решили снизиnm ставку налога НДС с 20% до 7% на бензин и дизельное топливо.