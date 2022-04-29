Бензин буде дорогим: у партії Зеленського розповіли, коли закінчиться "паливна криза" в Україні

Дефіцит бензину в мережах АЗС триватиме щонайменше тиждень, доки не поїдуть бензовози з Європи. Верховна Рада, за словами нардепа Євгена Грищука, не почала підвищувати ПДВ на паливо.

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Оператори ринку України можуть завозити паливо лише із Західної Європи, решта логістичних маршрутів та бази зберігання знищено. Законтрактований обсяг постачання вже є, повідомив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Євген Грищук.

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Дефіцит бензину на АЗС розтягнеться щонайменше на 7 днів, поки не поїдуть фури з Європи. Залізницею доставляти паливо складно, оскільки весь транспорт законтрактований і вільних потягів немає, пояснив Грищук.

Автогаз, за його словами, досяг середньої ціни 32 грн за літр і є в наявності.

Багато АЗС вимагають безготівковий розрахунок через неможливість провести інкасацію, сказав Грищук.

"Багато машин-інкасаторів зараз на війні виконують завдання з оборони країни", — пояснив депутат.

Профільний комітет Верховної Ради України, за словами політика, залишив ПДВ для палива у розмірі 7%. Акциз також не повертатимуть. Грищук упевнений, що Кабміну слід зняти держрегулювання цін на бензин, щоб "відпустити ринок".

"Це призведе до збільшення ціни. Наскільки — не знаю, але думаю, що нехай краще буде бензин дорожчий за дефіцит. Люди витрачають по 2 години в чергах", — зазначив він.

Нардеп вважає, що питання з бензином вдасться розв'язати за тиждень-півтора, але багато залежить від рішення Кабміну про зняття граничної ціни на пальне.

Перший віцепрем'єр та міністр економіки України Юлія Свириденко говорила, що паливну кризу вдасться подолати приблизно за один тиждень.

Нагадаємо, що столична влада закликала киян пересісти на громадський транспорт через дефіцит палива, яке направлятимуть ЗСУ.

Фокус раніше писав, що українські АЗС можуть зупинити обслуговування роздрібних клієнтів і продаватимуть пальне лише корпоративним за безготівковим розрахунком. Директор компанії "А-95" Сергій Куюн говорив, що українці поки можуть забути про бензин марки А-92.

Нардепи 15 березня вирішили знизити ставку податку на додану вартість з 20% до 7% на бензин і дизельне паливо.