Завтра родственникам погибших в Буче и Бучанском районе сделают бесплатный тест ДНК

Анализы помогут опознать людей, чьи тела были найдены в регионе с 24 февраля по 28 апреля.

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Во вторник, 3 мая, жители Бучи и Бучанского района Киевской области смогут бесплатно сдать ДНК-анализ для идентификации погибших родственников. Об этом сообщает пресс-служба Бучанского городского совета.

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Согласно сообщению местных властей, сдать образец ДНК можно будет завтра с 09:00 до 14:00 рядом с Информационным центром ритуальной службы Бучи, который расположен по адресу ул. Полевая, 19. Для того, чтобы получить приглашение на тест на удобное для экспертов время, необходимо заполнить электронную анкету. Также нужно взять с собой паспорт в пункт сдачи анализов.

В горсовете добавили, что судебно-медицинские эксперты уже отобрали образцы ДНК всех погибших и умерших, найденных на территории Бучанского района Киевской области с 24 февраля по 28 апреля.

"Следовательно, идентифицировать родственника можно, сопоставив эти образцы ДНК с данными ДНК родных родителей или детей. Это поможет следователям идентифицировать тела, которые на данный момент числятся в базе неопознанных, а родным найти и похоронить своих родственников", — говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов касательно сдачи ДНК-теста местные власти советуют обращаться на горячую линию ритуальной службы Бучанского горсовета по телефону +380683282892.

Напомним, один из убитых российскими военными в Буче во время оккупации оказался дальним родственником российского оппозиционера Алексея Навального, который на данный момент отбывает срок в колонии в РФ.

Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины работает над идентификацией российских солдат, ответственных за массовые убийства украинцев, в том числе и в Буче.