Завтра родичам загиблих у Бучі та Бучанському районі зроблять безкоштовний тест ДНК

Аналізи допоможуть упізнати людей, чиї тіла знайшли в регіоні з 24 лютого по 28 квітня.

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У вівторок, 3 травня, мешканці Бучі та Бучанського району Київської області зможуть безкоштовно здати ДНК-аналіз для ідентифікації загиблих родичів. Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради.

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Згідно з повідомленням місцевої влади, здати зразок ДНК можна буде завтра з 09:00 до 14:00 поряд з Інформаційним центром ритуальної служби Бучі, розташованим за адресою вул. Польова, 19. Щоб отримати запрошення на тест на зручний для експертів час, необхідно заповнити електронну анкету. Також потрібно взяти із собою паспорт у пункт здавання аналізів.

У міськраді додали, що судово-медичні експерти вже відібрали зразки ДНК усіх загиблих і померлих, знайдених на території Бучанського району Київської області з 24 лютого до 28 квітня.

"Отже, ідентифікувати родича можна, зіставивши ці зразки ДНК із даними ДНК рідних батьків або дітей. Це допоможе слідчим ідентифікувати тіла, які наразі перебувають у базі непізнаних, а рідним знайти та поховати своїх родичів", — йдеться у повідомленні.

У разі виникнення питань щодо здавання ДНК-тесту місцева влада радить звертатися на гарячу лінію ритуальної служби Бучанської міськради за телефоном +380683282892.

Нагадаємо, один з убитих російськими військовими в Бучі під час окупації виявився далеким родичем російського опозиціонера Олексія Навального, який наразі відбуває термін у колонії в РФ.

Тим часом, Міністерство цифрової трансформації України працює над ідентифікацією російських солдатів, відповідальних за масові вбивства українців, зокрема й у Бучі.