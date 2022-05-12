"Хотел посеять панику". СБУ заявила о предотвращении теракта в Запорожье (видео)

По данным спецслужбы, организатор замаскировал самодельную бомбу под костыль и намеревался взорвать ее в центре города.

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СБУ заявила о предотвращении теракта в центре Запорожья и задержала его исполнителя — жителя Днепра 1966 года рождения.

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"Он хотел посеять хаос и панику в Запорожье и спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал его под костыль. Он вмонтировал в полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения – начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами".

Дехтяренко подчеркнул, что злоумышленник пытался "запутать следы" и за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона страны. Однако СБУ удалось сработать на опережение.

"Украинская спецслужба задержала его в "подпольном" доме, а взрывчатка была обезврежена, — отметил спикер СБУ. — В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления".

Напомним, накануне полномасштабного российского вторжения СБУ заявляла о предотвращении нескольких террористических актов в разных регионах страны.

В январе ведомство доложило о том, что в Одесской области задержали агента разведки РФ, когда тот вербовал исполнителей для будущих преступлений. Целями терактов должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника.

В феврале сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который готовил теракт в столице. В ведомстве сообщили, что мужчину завербовали белорусские спецслужбы. Задержание произошло во время попытки поджога автомобиля у одного из зданий общественной организации. Следствие установило, что задержанный занимался запугиванием представителей СМИ и иностранцев: наносил надписи с угрозами и провокациями возле мест их жительства и заявлял о "минировании". Целью вражеского агента была дестабилизация обстановки в Украине, а также дискредитация страны перед Евросоюзом и гражданами Беларуси. Также он собирал данные об украинских военных из приграничных районов.

За два дня до вторжения, 22 февраля, СБУ сообщила о предотвращении терактов в харьковских храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. За поджог четырех храмов заказчик обещал заплатить $1 тыс.