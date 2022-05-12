"Хотів посіяти паніку". СБУ заявила про запобігання теракту в Запоріжжі (відео)

За даними спецслужби, організатор замаскував саморобну бомбу під милицю і мав на меті підірвати її в центрі міста.

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СБУ заявила про запобігання теракту в центрі Запоріжжя та затримала його виконавця — жителя Дніпра 1966 року народження.

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"Він хотів посіяти хаос і паніку в Запоріжжі й спланував злочин на об'єкті масового скупчення людей у центрі міста, — повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. — Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження — начинив вибухівку елементами дії ураження: цвяхами та болтами”.

Дехтяренко наголосив, що зловмисник намагався "заплутати сліди" і за два дні до запланованої дати теракту прибув до Запоріжжя із західного регіону країни. Проте СБУ вдалося спрацювати на випередження.

"Українська спецслужба затримала його в "підпільному" будинку, а вибухівку знешкоджено, — зазначив речник СБУ. — Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає свідчення, відпрацьовують версію причетності російських спецслужб до підготовки злочину".

Нагадаємо, напередодні повномасштабного російського вторгнення СБУ заявляла про запобігання кількох терористичних актів у різних регіонах країни.

У січні відомство доповіло про те, що на Одещині затримали агента розвідки РФ, коли той вербував виконавців для майбутніх злочинів. Цілями терактів мали стати офіси волонтерських та громадсько-політичних структур патріотичного спрямування, а також військова техніка.

У лютому співробітники Служби безпеки України затримали киянина, який готував теракт у столиці. У відомстві повідомили, що чоловіка завербували білоруські спецслужби. Затримання сталося під час спроби підпалу автомобіля біля однієї з будівель громадської організації. Слідство встановило, що затриманий займався залякуванням представників ЗМІ та іноземців: наносив написи з погрозами та провокаціями біля місць їхнього проживання та заявляв про "мінування". Метою ворожого агента була дестабілізація ситуації в Україні, а також дискредитація країни перед Євросоюзом та громадянами Білорусі. Також він збирав дані про українських військових із прикордонних районів.

За два дні до вторгнення, 22 лютого, СБУ повідомила про запобігання терактам у харківських храмах Української православної церкви Московського патріархату. За підпал чотирьох храмів замовник обіцяв заплатити $1 тис.