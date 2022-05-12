Штрафы за нарушение комендантского часа и продажу алкоголя: Рада готовит новый закон

Наказание также может грозить нарушителям режима светомаскировки и ограничений продажи лекарств.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за нарушение ограничений военного положения, в частности — комендантского часа и правил светомаскировки. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте украинского парламента в среду, 11 мая.

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Согласно законопроекту 7356, во время действия военного положения предлагается ввести штрафы:

за нарушение ограничений продажи лекарственных средств — от 1 700 до 5 100 грн (с конфискацией лекарственных средств и выручки, полученной от их продажи);

— от 1 700 до 5 100 грн (с конфискацией лекарственных средств и выручки, полученной от их продажи); за нарушение ограничений продажи алкоголя — от 8 500 до 17 000 грн (с конфискацией товаров и выручки);

— от 8 500 до 17 000 грн (с конфискацией товаров и выручки); за нарушение комендантского часа в границах приграничной полосы — от 510 до 850 грн;

— от 510 до 850 грн; за нарушение комендантского часа в границах приграничной полосы без специально выданных пропусков или удостоверений — от 1 700 до 3 400 грн;

— от 1 700 до 3 400 грн; за нарушение комендантского часа , то есть пребывание на улицах, других общественных местах или движение транспорта, без пропусков или удостоверений — от 170 до 510 грн;

, то есть пребывание на улицах, других общественных местах или движение транспорта, без пропусков или удостоверений — от 170 до 510 грн; за нарушение специального режима светомаскировки — от 170 до 340 грн и от 425 до 850 грн для должностных лиц;

— от 170 до 340 грн и от 425 до 850 грн для должностных лиц; за повторное нарушение правил комендантского часа — от 850 до 1 700 грн и от 1 700 до 3 400 грн для должностных лиц.

Законопроект внесен в парламент представителями фракций "Слуга народа" и "За будущее".

Напомним, ранее киевские депутаты инициировали внедрение штрафов для водителей автомобилей или других транспортных средств с громких выхлопом на время действия военного положения.

Также мы писали о том, как Верховная Рада запретила символы "Z" и "V", которыми оккупанты маркируют свою технику во время полномасштабной войны.