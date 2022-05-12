Штрафи за порушення комендантської години та продаж алкоголю: Рада готує новий закон

Покарання також може загрожувати порушникам режиму світломаскування та обмеження продажу ліків.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення обмежень воєнного стану, зокрема — комендантської години та правил світломаскування. Про це свідчить інформація, розміщена на сайті українського парламенту в середу, 11 травня.

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Відповідно до законопроєкту 7356, під час дії воєнного стану пропонують запровадити штрафи:

за порушення обмежень продажу лікарських засобів — від 1 700 до 5 100 грн (з конфіскацією лікарських засобів та виторгу, отриманого від їхнього продажу);

— від 1 700 до 5 100 грн (з конфіскацією лікарських засобів та виторгу, отриманого від їхнього продажу); за порушення обмежень продажу алкоголю — від 8 500 до 17 000 грн (з конфіскацією товарів та виторгу);

— від 8 500 до 17 000 грн (з конфіскацією товарів та виторгу); за порушення комендантської години в межах прикордонної смуги — від 510 до 850 грн;

— від 510 до 850 грн; за порушення комендантської години в межах прикордонної смуги без спеціально виданих перепусток або посвідчень — від 1700 до 3400 грн;

— від 1700 до 3400 грн; за порушення комендантської години , тобто перебування на вулицях, інших громадських місцях або рух транспорту, без перепусток чи посвідчень — від 170 до 510 грн;

, тобто перебування на вулицях, інших громадських місцях або рух транспорту, без перепусток чи посвідчень — від 170 до 510 грн; за порушення спеціального режиму світломаскування — від 170 до 340 грн та від 425 до 850 грн для посадових осіб;

— від 170 до 340 грн та від 425 до 850 грн для посадових осіб; за повторне порушення правил комендантської години — від 850 до 1 700 грн та від 1 700 до 3 400 грн для посадових осіб.

Законопроєкт внесли до парламенту представники фракцій "Слуга народу" та "За майбутнє".

Нагадаємо, раніше київські депутати ініціювали впровадження штрафів для водіїв автомобілів або інших транспортних засобів із гучним вихлопом на час дії воєнного стану.

Також ми писали про те, як Верховна Рада заборонила символи "Z" та "V", якими окупанти маркують свою техніку під час повномасштабної війни.