"Новая почта" и MOZGI Group. Более 10 тысяч предпринимателей выступили за отставку Гетманцева

Подписавшие обращение с требованием отставки Даниила Гетманцева представители украинского бизнеса уверены, что инициативы главы комитета похоронят экономику страны. Сам Гетманцев предложил бизнесу вместе обсудить возможную налоговую политику.

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В соцсетях стремительно распространяется обращение представителей украинского бизнеса и экономистов к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку главу парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Под письмом насчитывается уже более 9 тыс. подписей. Среди подписантов, к примеру, сооснователь "Новой почты" Вячеслав Климов, директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин, основатель бизнес-сообщества Board Андрей Длигач, владелец Meest Group Ростислав Кисиль, основатель Ajax Systems Александр Конотопский, владелица MOZGI Group Ирина Горова.

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Авторы обращения уверены, что в критический для страны момент необходимо снижать налоги, прибегнуть к дерегуляции и сокращению госаппарата, чтобы стимулировать экономический рост. Однако на практике государство прибегает к противоположным мерам.

"Олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода является Даниил Гетманцев", — подчеркивают в обращении и называют главу комитета последовательным противником экономической свободы.

Авторы письма утверждают, что предложение Гетманцева увеличить налоги уже привело к отказу многих предпринимателей от инвестиционных проектов в Украине. А его ключевая роль в качестве Секретаря Национального совета восстановления страны отпугивает как отечественный, так и зарубежный бизнес.

Какой была реакция Гетманцева

Даниил Гетманцев заявил, что "с интересом ознакомился" с обращением представителей бизнеса.

"Я убежден, что любая общественная дискуссия должна проходить не вокруг фигур, а вокруг идей. Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов — это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый. Но компромисс, который необходимо добиваться без взаимных обвинений, скандалов и переходов на личности", — отметил глава парламентского комитета.

Он заверил, что готов к диалогу и пригласил подписантов обращения встретиться с ним.

"Гарантирую, что у них будет возможность донести лично свои замечания, обвинения и и идеи. Не удивлюсь, если окажется, что в последнем у нас гораздо больше общего, чем кажется", — подчеркнул Гетманцев.

Ранее нардеп заявлял, что граждане Украины должны сами решить, какую систему налогообложения они считают приемлемой, но платить налоги обязаны все.

Напомним, Даниил Гетманцев является, в частности, инициатором законопроекта №7311, в котором предусмотрено увеличение военного сбора, вычитаемого из заработной платы украинцев, с 1,5% до 3%. По его мнению, эти меры помогут наполнить бюджет страны на период военного положения и поддержат работу украинской экономики.

Кроме того, в проекте закона №7311 также содержится пункт, который предусматривает восстановление налоговой ввозной пошлины на автомобили иностранной регистрации, которая была отменена 25 марта 2022 года. В пояснительной записке сообщается, что идея отмены НДС, акциза и ввозной пошлины на автомобили не оправдала себя, поскольку за это время бюджет недополучил около 350 млн грн.