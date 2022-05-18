"Нова пошта" та MOZGI Group. Понад 10 тисяч підприємців виступили за відставку Гетманцева

Представники українського бізнесу, які підписали звернення з вимогою відставки Данила Гетманцева, впевнені, що ініціативи голови комітету поховають економіку країни. Сам Гетманцев запропонував бізнесу разом обговорити можливу податкову політику.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У соцмережах стрімко поширюється звернення представників українського бізнесу й економістів до президента Володимира Зеленського з вимогою відправити у відставку голову парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Під листом налічується вже понад 9 тис. підписів. Серед підписантів, наприклад, співзасновник "Нової пошти" В'ячеслав Климов, директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін, засновник бізнес-спільноти Board Андрій Длигач, власник Meest Group Ростислав Кисіль, засновник Ajax Systems Олександр Конотопський, власниця MOZGI Group Ірина Горова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Автори звернення впевнені, що в критичний для країни момент необхідно знижувати податки, вдатися до дерегуляції та скорочення держапарату, щоб стимулювати економічне зростання. Проте на практиці держава вдається до протилежних заходів.

"Уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу є Данило Гетманцев", — наголошують у зверненні та називають голову комітету послідовним противником економічної свободи.

Автори листа стверджують, що пропозиція Гетманцева збільшити податки вже призвела до відмови багатьох підприємців від інвестиційних проєктів в Україні. А його ключова роль Секретаря Національної ради відновлення країни відлякує як вітчизняний, так і закордонний бізнес.

Якою була реакція Гетманцева

Данило Гетманцев заявив, що "з цікавістю ознайомився" зі зверненням представників бізнесу.

"Я переконаний, що будь-яка громадська дискусія має відбуватися не навколо фігур, а навколо ідей. Особисто я є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, на що спрямовані і мої законопроєкти, і рішення, які я підтримую. Але політика держави у сфері публічних фінансів — це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства. Компроміс іноді болісний і завжди важкий. Але компроміс, якого необхідно досягати без взаємних звинувачень, скандалів і переходів на особистості", — зазначив голова парламентського комітету.

Він запевнив, що готовий до діалогу та запросив підписантів звернення зустрітися з ним.

"Гарантую, що в них буде можливість донести особисто свої зауваження, звинувачення та ідеї. Не здивуюся, якщо з'ясується, що в останньому в нас набагато більше спільного, ніж здається", — наголосив Гетманцев.

Раніше нардеп заявляв, що громадяни України повинні самі вирішити, яку систему оподаткування вони вважають за прийнятну, але сплачувати податки зобов'язані всі.

Нагадаємо, Данило Гетманцев є, зокрема, ініціатором законопроєкту №7311, в якому передбачено збільшення військового збору, який вираховується із заробітної плати українців, з 1,5% до 3%. На його думку, ці заходи допоможуть наповнити бюджет країни на період воєнного стану та підтримають роботу української економіки.

Крім того, у проєкті закону №7311 також міститься пункт, який передбачає відновлення податкового ввізного мита на автомобілі іноземної реєстрації, яке було скасовано 25 березня 2022 року. У пояснювальній записці повідомляється, що ідея скасування ПДВ, акцизу та ввізного мита на автомобілі не виправдала себе, оскільки за цей час бюджет недоотримав майже 350 млн грн.