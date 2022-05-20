Войска РФ обстреляли Северодонецк: погибли 12 человек, десятки ранены (фото)

За сутки российская артиллерия разрушила по меньшей мере 60 зданий в Луганской области. С каждым днем попаданий по домам в регионе все больше.

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Российские войска при помощи артиллерии обстреляли Северодонецк Луганской области. Только 19 мая в городе в результате атаки оккупанта погибли 12 человек. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 20 мая, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По словам руководителя региона, при обстреле Северодонецка ранения получили более 40 человек.

В Горном Луганской области в результате атаки войск РФ погиб один человек — там обстрелы были самыми мощными, улицы сел громады охвачены огнем. Похожая ситуация наблюдается и в Попаснянской громаде.

Количество разрушенных и поврежденных объектов в регионе подсчитать трудно, отметил Гайдай — с каждым днем попаданий и горящих домов все больше.

"За минувшие сутки по меньшей мере 60 разрушенных помещений — это только зафиксированные случаи. Кроме Северодонецка, значительные разрушения в Лисичанске — 12 домов и городах его громады — Новодружеске и Приволье — более 30 жилищ", — сообщил глава ОВА.

Напомним, в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о том, что противник за минувшие сутки вел наступление на Северодонецк и Лисичанск. После неудачного штурма Северодонецка враг отступил, отметили в ВСУ.

Ранее Гайдай сообщал, что российские войска пытаются захватить трассу "Лисичанск-Бахмут", чтобы отрезать Луганскую область от сообщения с другими регионами Украины.