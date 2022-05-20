Війська РФ обстріляли Сєвєродонецьк: загинуло 12 людей, десятки поранені (фото)

За добу російська артилерія зруйнувала щонайменше 60 будівель у Луганській області. З кожним днем попадань по будинках у регіоні дедалі більше.

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Російські війська за допомогою артилерії обстріляли Сєвєродонецьк Луганської області. Лише 19 травня в місті внаслідок атаки окупанта загинуло 12 людей. Про це у своєму телеграм-каналі в п'ятницю, 20 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За словами керівника регіону, під час обстрілу Сєвєродонецька поранення отримали понад 40 людей.

У Гірному Луганській області внаслідок атаки військ РФ загинула одна людина — там обстріл був найпотужніший, вулиці сіл громади охоплені вогнем. Схожу ситуацію спостерігають і в Попаснянській громаді.

Кількість зруйнованих та пошкоджених об'єктів у регіоні підрахувати важко, зазначив Гайдай — з кожним днем попадань та охоплених вогнем будинків все більше.

"За минулу добу щонайменше 60 зруйнованих приміщень — це лише зафіксовані випадки. Окрім Сєвєродонецька, значні руйнування в Лисичанську — 12 будинків та містах його громади — Новодружеську та Привілля — понад 30 жител", — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив про те, що противник минулої доби вів наступ на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Після невдалого штурму Сєвєродонецька ворог відступив, зазначили у ЗСУ.

Раніше Гайдай повідомляв, що російські війська намагаються захопити трасу "Лисичанськ-Бахмут", щоб відрізати Луганську область від сполучення з іншими регіонами України.