Пожарные Энергодара вышли на массовый протест: оккупанты похитили их начальника (видео)

Россияне разогнали митинг силой, избив протестующих спасателей и повредив их технику.

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Сотрудники пожарной части во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области вышли на тихий протест в ответ на похищение российскими силами начальника отряда подразделения спасателей Виталия Трояна. Оккупанты применили к митингующим силу. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал мэр города Дмитрий Орлов.

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Судя по кадрам с места протеста, в нем приняли участие десятки спасателей — они выстроились рядом с пожарными машинами у местного дворца творчества "Сучасник". Спустя некоторое время, по данным Орлова, оккупанты принялись избивать протестующих и повредили пожарно-спасательную технику.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям вышедшим в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна!.. Вооруженные каратели трусы! Они боятся даже молчаливых протестов. Спасателей силой заставили разойтись. Позор оккупантам на весь мир!" — написал мэр Энергодара.

О задержаниях участников тихого протеста на данный момент информации нет.

Известно, что 18 мая оккупанты приехали в пожарную часть ГПСЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника 1-го государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

[ + – ] Виталий Троян

"Затем опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении", — говорится в сообщении телеграм-канала "Запоріжжя.Інфо".

С тех пор данных о местоположении Трояна не было.

Напомним, в начале апреля российские военные обстреляли жителей Энергодара, которые вышли на мирный протест против оккупации. Людей госпитализировали с тяжелыми ожогами.

Также Фокус писал о том, как оккупанты в Энергодаре вводят в оборот рубли. Россияне также планировали открыть в городе отделения "Сбербанка".