Пожежники Енергодара вийшли на масовий протест: окупанти викрали їхнього начальника (відео)

Росіяни розігнали мітинг силою, побивши рятувальників і пошкодивши їхню техніку.

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Співробітники пожежної частини в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області вийшли на тихий протест у відповідь на викрадення російськими силами начальника загону підрозділу рятувальників Віталія Трояна. Окупанти застосували до мітингувальників силу. Про це в п'ятницю, 20 травня, розповів мер міста Дмитро Орлов.

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Судячи з кадрів із місця протесту, у ньому взяли участь десятки рятувальників — вони вишикувалися поряд із пожежними машинами біля місцевого палацу творчості "Сучасник". Через деякий час, за даними Орлова, окупанти почали бити протестувальників і пошкодили пожежно-рятувальну техніку.

"Окупанти застосували силові методи щодо рятувальників, які вийшли на підтримку викраденого начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна!.. Озброєні карателі-боягузи! Вони бояться навіть мовчазних протестів. Рятувальників силою змусили розійтися. Ганьба окупантам на весь світ!" — написав мер Енергодара.

Про затримання учасників тихого протесту наразі інформації немає.

Відомо, що 18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПСЧ-13 та провели обшук у кабінеті начальника 1-го державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

[ + – ] Віталій Троян

"Потім опечатали кабінет і відвезли Віталія в невідомому напрямку", — йдеться в повідомленні телеграм-каналу "Запоріжжя.Інфо".

Із того часу даних про місцезнаходження Трояна не було.

Нагадаємо, на початку квітня російські військові обстріляли жителів Енергодару, які вийшли на мирний протест проти окупації. Людей госпіталізували з тяжкими опіками.

Також Фокус писав про те, як окупанти в Енергодарі вводять в обіг рублі. Росіяни також планували відкрити в місті відділення "Сбербанку".