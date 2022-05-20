Выехавшим из зон боевых действий выплатят денежную помощь на вокзалах: как это работает

ВПЛ получат "живые" деньги на железнодорожных вокзалах. Пассажиры 5 эвакуационных поездов во Львове воспользовались услугой, суммарно им выплатили 340 тыс. гривен.

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"Укрпочта" вместе с Укрзалізницею" будут выплачивать выезжающим из зон боевых действий деньги от государства на железнодорожных вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

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Перевозчик отправит данные эвакуационных рейсов работникам "Укрпочты". Пункты выдачи денег уже есть на вокзале во Львове, вскоре список вокзалов расширится.

Работники "Укрпочты" с 17 мая каждый день выплачивают деньги на центральном железнодорожном вокзале Львова. Пассажиры 5 эвакуационных поездов во Львове уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн, добавили в "Укрзалізниці".

"Люди сразу получают "живые" подъемные средства. В поезде подаются заявки на размещение, а по прибытии их будут ждать представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение", – прокомментировал инициативу руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

[ + – ] Сведения о выплатах формируются при движении эвакуационных поездов

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отметил, что две компании имеют достаточную инфраструктуру, чтобы реализовать все поставленные государством задачи.

Сведения о выплатах работники "Укрзалізниці" формируют при движении эвакуационных поездов. В информации должно быть указано количество детей и взрослых. Эти данные передают "Укрпочте", которая к моменту прибытия поезда в пункт назначения организует все необходимое, чтобы пассажиры сразу получили деньги, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в интернете появились мошенники, которые спекулируют на денежной помощи от ООН. Они создают различные интернет-ссылки и предлагают ввести данные банковских карт.

Фокус также писал о запуске в "Дії" комплексной услуги, с помощью которой ВПЛ могут оформить денежные выплаты. Им полагается раз в месяц от государства 2000 гривен и 3000 гривен на каждого ребенка в семье.

Украинским беженцам в Чехии, бесплатно получающим питание и средства гигиены, могут перестать выплачивать гуманитарную дотацию в размере 5 тыс. крон (6 281 грн).