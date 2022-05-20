Тим, хто виїхав із зон бойових дій, виплатять грошову допомогу на вокзалах: як це працює

ВПО отримають "живі" гроші на залізничних вокзалах. Пасажири 5 евакуаційних потягів у Львові скористалися послугою, сумарно їм виплатили 340 тис. гривень.

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"Укрпошта" разом із "Укрзалізницею" виплачуватимуть гроші людям, які виїжджають із зон бойових дій, від держави на залізничних вокзалах. Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

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Перевізник надішле дані евакуаційних рейсів працівникам "Укрпошти". Пункти видачі грошей уже є на вокзалі у Львові, невдовзі список вокзалів розшириться.

Працівники "Укрпошти" із 17 травня щодня виплачують гроші на центральному залізничному вокзалі Львова. Пасажири 5 евакуаційних потягів у Львові вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн, додали в "Укрзалізниці".

"Люди одразу отримують "живі" підйомні засоби. У потязі подаються заявки на розміщення, а після прибуття на них чекатимуть представники місцевої влади з транспортом, щоб одразу відвезти на поселення", — прокоментував ініціативу керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

[ + – ] Відомості про виплати формуються під час руху евакуаційних потягів

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначив, що дві компанії мають достатню інфраструктуру, щоб реалізувати всі поставлені державою завдання.

Відомості про виплати працівники "Укрзалізниці" формують під час руху евакуаційних потягів. В інформації має бути зазначено кількість дітей і дорослих. Ці дані передають "Укрпошті", яка на момент прибуття поїзда до пункту призначення організує все необхідне, щоб пасажири одразу отримали гроші, уточнили в пресслужбі.

Зазначимо, що в інтернеті з'явилися шахраї, які спекулюють на грошовій допомозі від ООН. Вони створюють різні інтернет-посилання та пропонують ввести дані банківських карток.

Фокус також писав про запуск у "Дії" комплексної послуги, за допомогою якої ВПО можуть оформити грошові виплати. Їм належить раз на місяць від держави 2000 гривень і 3000 гривень на кожну дитину в сім'ї.

Українським біженцям у Чехії, які безкоштовно отримують харчування та засоби гігієни, можуть перестати виплачувати гуманітарну дотацію в розмірі 5 тис. крон (6 281 грн).