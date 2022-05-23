€10 тысяч за побег: на Буковине вскрыли схему незаконного выезда мужчин из Украины (фото)

В Офисе Генпрокурора рассказали, что организаторы схемы пытались переправить в Румынию из Украины трех военнообязанных мужчин, однако были задержаны. Им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

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Житель Черновицкой области наладил схему незаконного переправления через границу военнообязанных мужчин, которым запрещено покидать Украину из-за военного положения. За это он требовал 10 тысяч евро, что по нынешнему официальному курсу составляет около 320 тысяч гривен. Вместе с организатором к схеме причастны двое его знакомых, один из них является работником лесного хозяйства. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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"По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки заграницу мужчин, которым, за неимением необходимых документов, запрещено покидать территорию Украины. К противоправной деятельности привлек двух знакомых, один из которых является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей", — сказано в сообщении.

В Офисе Генпрокурора заявили, что организатор и его сообщники пытались переправить троих военнообязанных мужчин в Румынию из Украины. Участники схемы были разоблачены и задержаны на территории Черновицкого районе вблизи государственной границы.

В ведомстве рассказали, что участникам такой деятельности сообщили о подозрении в незаконном переправлении через границу — статья 332, часть 3 Криминального кодекса Украины. Теперь троим подозреваемым грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Сейчас им выбирают меру пресечения.

Напомним, 21 мая Фокус писал, что петиция об отмене запрета на выезд мужчинам заграницу набрала нужные 25 тысяч подписей для рассмотрения президента Украины. Владимир Зеленский публично ответил на эту петицию и заявил, что предложение направлено не совсем по адресу и его, возможно, следует перенаправить родителям погибших военных.

Ранее, 17 мая нардепы зарегистрировали законопроект, который предлагает лишать гражданства бежавших от мобилизации. Таким образом, выехавших за границу украинских мужчин во время действия военного положения и не вернувшихся в течение 30 дней могут лишить гражданства Украины.